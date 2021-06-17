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Автогол года? Как неуклюжий вратарь сборной Гаити сам затолкал мяч в ворота в отборе на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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Автогол года? Как неуклюжий вратарь сборной Гаити сам затолкал мяч в ворота в отборе на ЧМ-2022

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На днях национальная сборная Канады одолела Гаити (3:0) в матче плей-офф за выход в финальный раунд квалификации на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Первый поединок канадцы выиграли со счетом 1:0.

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По итогам первой половины встречи футболисты Гаити еще имели шансы побороться за положительный результат, однако уже в дебюте второй половины игры голкипер Жосуэ Дюверже организовал автогол.

Вратарь не обработал пас от защитника Кевина Лафранса. Затем Дюверже действовал еще более неуклюже – не смог выбить мяч и сам затолкал его в ворота. Мораль: подумайте несколько раз, прежде чем отдавать передачу голкиперу, траектория которой завязана под створ ворот.

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В статье: Канада Гаити Жосуэ Дюверже
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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
17.06.2021 в 10:33
это п....ц..........таких нужно п...ть в раздевалке.
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sergio07 (Запоріжжя)
17.06.2021 в 10:54
2 помилки за секунду! Це п...ц. Ти правий
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