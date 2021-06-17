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Автогол года? Как неуклюжий вратарь сборной Гаити сам затолкал мяч в ворота в отборе на ЧМ-2022
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Трансляция
На днях национальная сборная Канады одолела Гаити (3:0) в матче плей-офф за выход в финальный раунд квалификации на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Первый поединок канадцы выиграли со счетом 1:0.
По итогам первой половины встречи футболисты Гаити еще имели шансы побороться за положительный результат, однако уже в дебюте второй половины игры голкипер Жосуэ Дюверже организовал автогол.
Вратарь не обработал пас от защитника Кевина Лафранса. Затем Дюверже действовал еще более неуклюже – не смог выбить мяч и сам затолкал его в ворота. Мораль: подумайте несколько раз, прежде чем отдавать передачу голкиперу, траектория которой завязана под створ ворот.
OH NO HAITI ????pic.twitter.com/MkLt3XKxsf— Goal (@goal) June 16, 2021
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