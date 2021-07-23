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Самуэль Это'О: Хочу увидеть финал ЧМ Камерун - Катар
qatar2022.qa
Экс-игрок сборной Камеруна, посол ЧМ-2022 в Катаре Самуэль Это'О рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира.
Не сомневаюсь, что это будет лучший чемпионат мира за все времена. И у меня есть одно особое пожелание - увидеть финал с участием Камеруна и Катара. С удовольствием приглашаю всех приехать в Катар. Здесь есть, что посмотреть. И надеюсь, что пандемия в уже позволит посещать по 2 матча за день на групповом этапе.
Это будет настолько уникально, что люди будут рассказывать об этом событии своим внукам! В Дохе много красивых мест. Болельщики могут прекрасно провести время и насладиться футболом.
Погода в декабре в Катаре - около 20 градусов тепла, поэтому это будут идеальные условия не только для игроков, но и для всех, кто прибудет в Катар, - цитирует Это'О пресс-служба ФИФА.
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