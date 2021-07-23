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Самуэль Это'О: Хочу увидеть финал ЧМ Камерун - Катар

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)
Самуэль Это'О: Хочу увидеть финал ЧМ Камерун - Катар

qatar2022.qa

Новина українською

Экс-игрок сборной Камеруна, посол ЧМ-2022 в Катаре Самуэль Это'О рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира.

Не сомневаюсь, что это будет лучший чемпионат мира за все времена. И у меня есть одно особое пожелание - увидеть финал с участием Камеруна и Катара. С удовольствием приглашаю всех приехать в Катар. Здесь есть, что посмотреть. И надеюсь, что пандемия в уже позволит посещать по 2 матча за день на групповом этапе.

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Это будет настолько уникально, что люди будут рассказывать об этом событии своим внукам! В Дохе много красивых мест. Болельщики могут прекрасно провести время и насладиться футболом.

Погода в декабре в Катаре - около 20 градусов тепла, поэтому это будут идеальные условия не только для игроков, но и для всех, кто прибудет в Катар, - цитирует Это'О пресс-служба ФИФА.

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В статье: Камерун Самуэль Это'О ЧМ-2022 Катар
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 00:12
алень!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.07.2021 в 23:42
Закусьівать надо.
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
23.07.2021 в 23:38
) .... Муля, не нервируй ... (С, подкидыш)
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0
0


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