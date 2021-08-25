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Три игрока из УПЛ вызваны на сентябрьские матчи сборной Люксембурга

Чемпионат мира FIFA
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Представители Динамо, Львова и Ворсклы

Три игрока из УПЛ вызваны на сентябрьские матчи сборной Люксембурга

instagram.com/flf.lu

Новина українською

Сразу три игрока из УПЛ получили вызов на ближайшие матчи национальной сборной Люксембурга.

Речь идет о вингере Жерсоне Родригесе ("Динамо"), хавбеке Оливье Тилле ("Ворскла") и защитнике Энесе Махмутовиче ("Львов").

Сборная Люксембурга сыграет два матча отбора на ЧМ-2022, дома против Азербайджана (1 сентября) и на выезде с Сербией (4 сентября), а также проведет спарринг с хозяевами будущего Мундиаля Катаром (8 сентября).

Отметим, что на счету Жерсона Родригеса 36 поединков в футболке национальной сборной Люксембурга (7 голов 1 ассист), у Тилля 32 матча (2 гола и 3 ассиста), ну и на счету Махмутовича 17 матчей без результативных действий.

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В статье: Ворскла (Полтава) Люксембург ФК Львов Динамо (Киев) Оливье Тилль Жерсон Родригес Энес Махмутович
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