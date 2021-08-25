Три игрока из УПЛ вызваны на сентябрьские матчи сборной Люксембурга

Сразу три игрока из УПЛ получили вызов на ближайшие матчи национальной сборной Люксембурга.

Речь идет о вингере Жерсоне Родригесе ("Динамо"), хавбеке Оливье Тилле ("Ворскла") и защитнике Энесе Махмутовиче ("Львов").

Сборная Люксембурга сыграет два матча отбора на ЧМ-2022, дома против Азербайджана (1 сентября) и на выезде с Сербией (4 сентября), а также проведет спарринг с хозяевами будущего Мундиаля Катаром (8 сентября).

Отметим, что на счету Жерсона Родригеса 36 поединков в футболке национальной сборной Люксембурга (7 голов 1 ассист), у Тилля 32 матча (2 гола и 3 ассиста), ну и на счету Махмутовича 17 матчей без результативных действий.