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Три игрока из УПЛ вызваны на сентябрьские матчи сборной Люксембурга
Представители Динамо, Львова и Ворсклы
instagram.com/flf.lu
Сразу три игрока из
Речь идет о вингере Жерсоне Родригесе ("Динамо"), хавбеке Оливье Тилле ("Ворскла") и защитнике Энесе Махмутовиче ("Львов").
Сборная Люксембурга сыграет два матча отбора на ЧМ-2022, дома против Азербайджана (1 сентября) и на выезде с Сербией (4 сентября), а также проведет спарринг с хозяевами будущего Мундиаля Катаром (8 сентября).
Отметим, что на счету Жерсона Родригеса 36 поединков в футболке национальной сборной Люксембурга (7 голов 1 ассист), у Тилля 32 матча (2 гола и 3 ассиста), ну и на счету Махмутовича 17 матчей без результативных действий.
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