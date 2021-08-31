Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины проведет свой первый матч после вылета из чемпионата Европы - с новым тренером, немного обновленным составом и с целью выйти на Мундиаль, который пройдет в 2022-м году. Александр Петраков согласился на предложение УАФ стать временным рулевым сборной и теперь готовит футболистов к сентябрьским матчам. Первая битва состоится в Казахстане.

Читайте также УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Говорить о том, что "сине-желтым", после трех ничьих в трех стартовых играх отбора, терять очки запрещено, не нужно. Сам тренер это понимает, футболисты это понимают, а потому в матче с неуступчивыми казахами нам нужен один результат - победа. Иначе провал. И никаких отговорок быть не может.

Матч Казахстан - Украина пройдет в среду, первого сентября. Начало игры в 17:00. Трансляция матча запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Помимо этого, игру можно будет увидеть в Интернете на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Казахстан - Украина на UA-Футбол >>

Кроме этого, UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка Казахстан - Украина на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол".