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Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Казахстан - Украина, квалификация к Чемпионату мира, 1 сентября 2021

Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проведет свой первый матч после вылета из чемпионата Европы - с новым тренером, немного обновленным составом и с целью выйти на Мундиаль, который пройдет в 2022-м году. Александр Петраков согласился на предложение УАФ стать временным рулевым сборной и теперь готовит футболистов к сентябрьским матчам. Первая битва состоится в Казахстане.

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Говорить о том, что "сине-желтым", после трех ничьих в трех стартовых играх отбора, терять очки запрещено, не нужно. Сам тренер это понимает, футболисты это понимают, а потому в матче с неуступчивыми казахами нам нужен один результат - победа. Иначе провал. И никаких отговорок быть не может.

Матч Казахстан - Украина пройдет в среду, первого сентября. Начало игры в 17:00. Трансляция матча запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Помимо этого, игру можно будет увидеть в Интернете на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Казахстан - Украина на UA-Футбол >>

Кроме этого, UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка Казахстан - Украина на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол".

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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 13:02
Где..бл....на работе.... В 17-00..... Про ничью узнаем из новостей
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