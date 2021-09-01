Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану не забил пенальти в матче Португалия – Ирландия. Гол сделал бы его лучшим бомбардиром сборных всех времен
Португальцу всё ещё нужен один мяч
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче европейской квалификации Чемпионата Мира в Катаре против сборной Ирландии. Португальцу нужен всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром сборных всех времен.
Сейчас Криштиану вместе с Али Даеи возглавляет список самых результативных игроков сборных – у обоих по 109 мячей.
Иранский нападающий завершил карьеру в 2007 году. Чтобы забить 109 голов за сборную, ему понадобилось всего 149.
Напомним, что Криштиану, чтобы повторить рекорд Али, понадобилось 179 игр.
Популярное сейчас
- Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
- Петраков: Даже не знаю, что сказать. Я же не могу выйти и забить вместо них
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО