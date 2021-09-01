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Криштиану не забил пенальти в матче Португалия – Ирландия. Гол сделал бы его лучшим бомбардиром сборных всех времен

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Португальцу всё ещё нужен один мяч

Криштиану не забил пенальти в матче Португалия – Ирландия. Гол сделал бы его лучшим бомбардиром сборных всех времен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче европейской квалификации Чемпионата Мира в Катаре против сборной Ирландии. Португальцу нужен всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром сборных всех времен.

Сейчас Криштиану вместе с Али Даеи возглавляет список самых результативных игроков сборных – у обоих по 109 мячей.

Иранский нападающий завершил карьеру в 2007 году. Чтобы забить 109 голов за сборную, ему понадобилось всего 149.

Напомним, что Криштиану, чтобы повторить рекорд Али, понадобилось 179 игр.

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В статье: Криштиану Роналду Али Даеи Национальная сборная Португалии Национальная сборная Ирландии
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
01.09.2021 в 22:43
кому цікава його статистика ? тільки йому,ганьбиться в кожній грі
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.09.2021 в 22:42
всё справедливо: пеналь - левый!
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