Криштиану не забил пенальти в матче Португалия – Ирландия. Гол сделал бы его лучшим бомбардиром сборных всех времен

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче европейской квалификации Чемпионата Мира в Катаре против сборной Ирландии. Португальцу нужен всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром сборных всех времен.

Сейчас Криштиану вместе с Али Даеи возглавляет список самых результативных игроков сборных – у обоих по 109 мячей.

Иранский нападающий завершил карьеру в 2007 году. Чтобы забить 109 голов за сборную, ему понадобилось всего 149.

Напомним, что Криштиану, чтобы повторить рекорд Али, понадобилось 179 игр.