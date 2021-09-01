Португалия - Ирландия 2:1. Посредственная игра и рекорд на все времена

Это был ужасный матч, с ужасной игрой двух сборных и ужасным судейством. Добро пожаловать в футбол сборных.

Португалия перед матчем считалась явным фаворитом. Как никак Ирландия докатилась до того, что проигрывает в квалификации Люксембургу, а у Португалии есть Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Бернарду Силва, Рубен Диаш и другие суперзвезды.

Видимо мы все забыли, насколько слабую игру на Евро-2020 показала команда Фернанду Сантуша.

Нет, сегодня мы не увидели в центре поля ультраоборонительную пару Данилу Перейра - Рикарду Карвалью, состав был очень даже атакующим, как для Сантуша. Но каких-то идей как организовывать позиционную атаку, по-прежнему нет. Роналду пытается сделать что-то сам, как и Канселу, как и Жота, как и Бернарду Силва.

Бруну Фернандеш снова растворился на поле. Но именно он заработал на десятой минуте очень спорный пенальти. Словенский рефери Матей Юг сначала указал на точку, потом долго смотрел в монитор, и все же решил, что Хендрик нарушал правила. Одиннадцатиметровый собрался исполнять Роналду. Сначала кумира миллионов потроллил Дара О’Ши, откатив мяч с точки (Роналду, как обиженное дитя, толкнул защитника “Вест Брома”), а затем кипер Гивен Базуну, по иронии – вратарь из системы “Манчестер Сити” – сделал великолепный сэйв после удара Криштиану.

???????? 19-year-old Gavin Bazunu denies Cristiano Ronaldo from the spot! #WCQ pic.twitter.com/olKinMwZLp — European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021

Затем был момент Жоты – мяч после его удара попал в штангу.

Ирландия старалась. Команда Стивена Кенни, по меньшей мере в первом тайме, играла организованно, с желанием, энергией и концентрацией. Против такой Португалии этого было достаточно.

Иногда чрезмерное желание даже подводило Ирландию. Так, жуткую травму получил Дара О’Ши, стараясь отобрать мяч у Жоты.

Первый тайм закончился самым неожиданным образом. Форвард сборной Ирландии Аарон Конолли не реализовал свой очередной момент, но гости заработали угловой. Хорошая подача Макграта и Джон Игэн прекрасно пробил головой – 1:0!

Во втором тайме на поле появился Андре Силва, Роналду стал играть на левом фланге, и пользы от него было больше. Ирландия уставала, но “парни в зеленом” иногда контратаковали. Могли гости претендовать и на пенальти (Диаш толкнул в спину Конолли в одном из эпизодов), но рефери явно не испытывал симпатии к андердогу.

Ирландия садилась все глубже, иногда чуть ли не во вратарскую. И он все-таки забил. Он – это Роналду. Только ради этого и проводился этот матч, не так ли? Навес Гедеша (появился на поле семь минут назад) и КриРо головой вогнал мяч в сетку.

Но ему этого было мало. 90+6 минута, еще один навес (в этот раз от Жоау Мариу) и Роналду забил свой 111-й гол за сборную.

Жаль Ирландию. Она заслуживала большего. К сожалению, для истории игроки в зеленом сегодня были только статистами.

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Португалия – Ирландия 2:1

Голы: Роналду 89, Роналду 90+6 – Игэн 45

На 15-й минуте Роналду не реализовал пенальти (вратарь)

Португалия: Патрисиу – Канселу (Гедеш 82), Пепе, Диаш, Геррейру (Мендеш 62) – Фернандеш (Жоау Мариу 62), Палинья (Моутиньо 73), Бернарду Силва – Рафа Силва (Андре Силва 46), Роналду, Жота

Ирландия: Базуну – Доэрти, Игэн, О’Ши (Омобамиделе 36), Даффи, Коулмэн – Макграт (Молумби 90+1), Каллен, Хендрик – Конолли (Маклин 72), Ида (Коллинз 90+2)

Предупреждения: Роналду 90+7 – Хендрик 10, О’Ши 33, Конолли 45+2, Доэрти 56, Конолли 71