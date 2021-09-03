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Эстония - Бельгия 2:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эстония - Бельгия, отбор к Чемпионату мира 2022, 2 сентября 2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Эстония - Бельгия в рамках отбора к Мундиалю в Катаре. Хозяева забили уже на 2-й минуте, но фаворит на это не обратил особого внимания и в ответ «набросал» пять мячей. Дублем отметился Лукаку. Слабым утешением для Эстонии стал второй гол в ворота Куртуа, забитый незадолго до финального свистка.
Отбор к ЧМ-2022. Группа Е
Эстония – Бельгия 2:5
Голы: Кайт 2, Сорга 83 – Ванакен 22, Лукаку 29, Лукаку 52, Витсель 65, Фокет 76
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