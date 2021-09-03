Эстония - Бельгия 2:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эстония - Бельгия в рамках отбора к Мундиалю в Катаре. Хозяева забили уже на 2-й минуте, но фаворит на это не обратил особого внимания и в ответ «набросал» пять мячей. Дублем отметился Лукаку. Слабым утешением для Эстонии стал второй гол в ворота Куртуа, забитый незадолго до финального свистка.

Отбор к ЧМ-2022. Группа Е

Эстония – Бельгия 2:5

Голы: Кайт 2, Сорга 83 – Ванакен 22, Лукаку 29, Лукаку 52, Витсель 65, Фокет 76