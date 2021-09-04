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Отбор к ЧМ-2022. Финляндия не повторяет ошибок Украины и побеждает Казахстан

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Финны поднимаются на второе место

Отбор к ЧМ-2022. Финляндия не повторяет ошибок Украины и побеждает Казахстан

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед игрой Талгат Байсуфинов говорил о том, что гол на последних секундах в ворота сборной Украины весит очень много для Казахстана и его команда едет в Хельсинки за победой. Впрочем, тренер подчеркнул, что казахстанская сборная проходит процесс перестройки, поэтому ждать от нее стабильных результатов не совсем правильно. Свои слова тренер подкрепил существенной ротацией в составе по сравнению с игрой три дня назад. В частности, даже в заявке не оказалось злого гения украинцев Руслана Валиуллина.

У Финляндии в прошлом туре по календарю матча не было, поэтому она сыграла товарищеский поединок с Уэльсом. Марку Канерва в этой игре не задействовал ключевых своих исполнителей, поэтому его команда выглядела довольно бледно. Учитывая существенное преимущество валлийцев, ничья 0:0 стала вполне приемлемым вариантом.

Но на Казахстан с первых минут вышли и Градецкий, и Уронен, и Похьянпалло, и Пукки. Впрочем, в первом тайме наиболее заметной фигурой был Онни Валакари из кипрского "Пафоса". Именно у него был лучший момент до перерыва, когда после паса Пукки он вышел на свидание с голкипером, но Шацкий спас свою команду, как и в случаях с выходами от Матвиенко и Соболя. Близким к голу был и Роберт Тейлор, но его выстрел под перекладину с 20-ти метров также перевел на угловой голкипер. В общем хозяева владели инициативой, но Казахстан, хоть и перетряхнул защиту, действовал вполне слаженно, а когда нужно было, спасал Шацкий.

Киперу пришлось поработать и во втором тайме. Лучший сейв игры он совершил в районе 55-й минуты, когда тот же Валакари бил с десяти метров в верхний угол, но Шацкий среагировал. Почти сразу Пукки бил на точность после движения поперек штрафной, но мяч прошел совсем рядом со штангой. По итогам часа игры казалось, что Финляндия вполне может повторить судьбу Украины.

Впрочем, подопечные Канервы таки нашли способ, как отправить мяч в сетку. На 62-й минуте Уронен выполнил классную подачу с левого фланга, а Похьянпалло, перепрыгнув центрбэка, пробил головой в девятку. На этот раз Шацкий был бессилен.

Получив преимущество, Финляндия не стала гнаться за вторым голом, а целенаправленно отошла на свою половину поля. За контратаки должен был отвечать только Пукки. Что-что, а сушить игру команды Канервы умеет хорошо. Поэтому шансов у Казахстана за следующие полчаса не было. 1:0 - Финляндия получила в целом спокойную победу, которая позволила ей опередить Украину в турнирной таблице.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. Пятый тур
Финляндия - Казахстан 1:0
Гол: Похьянпалло 60
Финляндия: Градецкий - Альхо, Вайсанен, Араюури, О'Шоннеси, Уронен - ​​Валакари (Ниссила 78), Шуллер (Спарв 90+2), Тейлор (Каринен 78) - Похьянпалло (Йенсен 80), Пукки (Форсс 90+2 )
Тренер: Марку Канерва
Казахстан: Шацкий - Марочкин, Эрланов, Алип - Вороговский, Тапалов, Оразов (Тагиберген 63), Тайкенов (Куат 72) - Жуков (Жаринбетов), Таттибаев (Васильев 63), Аймбетов (Шушеначев 72)
Тренер: Талгат Байсуфинов
Арбитр: Сергей Иванов
Предупреждения: Альхо 64 - Оразов 62, Эрланов 75, Жаринбетов 90
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В статье: Казахстан Финляндия Йоэль Похьянпало
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Комментарии (25)
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Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 19:47
что финнов, что боснийцев вполне можно ложить на выезде, если до команды, наконец, дойдет, что тут шведы уже не выведут в следующую стадию
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0
0
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 19:16
Преимущество финнов перед нами в их более надежной обороне, не допускает глупых ляпов как мы, ни одного да же полумомента не дали создать казахам. И в атаке они неплохи, во втором тайме прибавили и заслуженно забили гол.
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0
0
Golfik25 (Киев)
04.09.2021 в 18:52
Фины молодцы. 2 место заслуживают занять и выйти на ЧМ.
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+2
0
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 19:12
Во первых есть еще Босния, во вторых им не дадут пройти в ЧМ через плей-офф, там есть более сильные команды.
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0
-1
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 18:38
Фины молодцы, почти как наши, только лучше.
Ответить
0
-2
мы за динамо (киев)
04.09.2021 в 18:28
чим далі в ліс тім зліші партизани
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.09.2021 в 18:27
Як сказав Лесь Подерв'янський: "Зливайте воду, й...ані масони, чи як вас там!" Тепер це остаточно...
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+1
-3
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 18:44
Не знаю хто такий Подерев"янський і за яку команду він грав,а от Вася Пупкін сказав:"все буде добре!".
Ответить
0
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.09.2021 в 18:46
Соромно не знати класиків сучасної української літератури!
+3
-1
Golfik25 (Киев)
04.09.2021 в 18:53
Если не знаешь Леся, то ты явно не украинец.
+3
-1
alktus (Хмельницкий)
04.09.2021 в 18:22
Теперь только победы во всех матчах дают нам призрачный шанс на второе место. Даже ничью с Французами сегодня и досвидос.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 18:18
Просто сильнее они этих казахов, да и Украины.....
Ответить
0
-2
ВиктАн
04.09.2021 в 18:16
Жаль нет у финов Пятова и Караваева.
Ответить
+3
-2
Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 18:14
Похоже, Украина если и попадёт в плей-офф отбора на ЧМ, то только по квоте Лиги наций. Тут от нас, по крайней мере, ничего не зависит.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 19:31
Как можно пройти через ЛН в плей-офф, если мы заняли последнее место в группе?
Ответить
0
0
mizu (Южноукраїнськ)
04.09.2021 в 18:06
А наші піжони.... Ех!
Ответить
+1
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
04.09.2021 в 18:04
Чую, что мы будем единственные с кем, в группе, Казахстан очки возьмёт. При чем мы выспались в эту историю дважды... (((
Ответить
+4
-1
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
04.09.2021 в 18:04
Вляпались.
Ответить
+3
-1
Spivak63
04.09.2021 в 18:03
Финов с победой, нашим инвалидам второго места не светит и самое главное у этой сборной побед НЕ БУДЕТ! НЕ вангуйте шо не всё потеряно тут ясно как божий день. Все сходятся в одном этому сброду ни один тренер не поможет .
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+2
-3
аалекс ( Крым)
04.09.2021 в 18:01
Нудота, а не игра. В голове не укладывается, что СБУ не смогла обыграть эти команды. При хорошем настрое, вполне можем занять второе место. Не думаю, что Босния намного сильнее финнов и казахов.
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+7
-1
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 18:40
Но Фины выиграли у Боснии на выезде.
Ответить
0
-2
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 18:47
Фіни з боснійцями грали вдома і зіграли 2:2.
0
0
Golfik25 (Киев)
04.09.2021 в 18:54
Нудота и рвота это игра Украины в этом отборе.
Ответить
0
0
Header (Черкассы)
04.09.2021 в 18:00
В принципі, то все читалося після того, як казахи виставили не склад, а казна-шо. Тепер наші мають перемагати французів, бо інакше - фініта
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.09.2021 в 18:00
Украина пока на 3 месте но это не предел --фины обошли нас и игра в запасе
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+4
0


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