Отбор к ЧМ-2022. Финляндия не повторяет ошибок Украины и побеждает Казахстан

Перед игрой Талгат Байсуфинов говорил о том, что гол на последних секундах в ворота сборной Украины весит очень много для Казахстана и его команда едет в Хельсинки за победой. Впрочем, тренер подчеркнул, что казахстанская сборная проходит процесс перестройки, поэтому ждать от нее стабильных результатов не совсем правильно. Свои слова тренер подкрепил существенной ротацией в составе по сравнению с игрой три дня назад. В частности, даже в заявке не оказалось злого гения украинцев Руслана Валиуллина.

У Финляндии в прошлом туре по календарю матча не было, поэтому она сыграла товарищеский поединок с Уэльсом. Марку Канерва в этой игре не задействовал ключевых своих исполнителей, поэтому его команда выглядела довольно бледно. Учитывая существенное преимущество валлийцев, ничья 0:0 стала вполне приемлемым вариантом.

Но на Казахстан с первых минут вышли и Градецкий, и Уронен, и Похьянпалло, и Пукки. Впрочем, в первом тайме наиболее заметной фигурой был Онни Валакари из кипрского "Пафоса". Именно у него был лучший момент до перерыва, когда после паса Пукки он вышел на свидание с голкипером, но Шацкий спас свою команду, как и в случаях с выходами от Матвиенко и Соболя. Близким к голу был и Роберт Тейлор, но его выстрел под перекладину с 20-ти метров также перевел на угловой голкипер. В общем хозяева владели инициативой, но Казахстан, хоть и перетряхнул защиту, действовал вполне слаженно, а когда нужно было, спасал Шацкий.

Киперу пришлось поработать и во втором тайме. Лучший сейв игры он совершил в районе 55-й минуты, когда тот же Валакари бил с десяти метров в верхний угол, но Шацкий среагировал. Почти сразу Пукки бил на точность после движения поперек штрафной, но мяч прошел совсем рядом со штангой. По итогам часа игры казалось, что Финляндия вполне может повторить судьбу Украины.

Впрочем, подопечные Канервы таки нашли способ, как отправить мяч в сетку. На 62-й минуте Уронен выполнил классную подачу с левого фланга, а Похьянпалло, перепрыгнув центрбэка, пробил головой в девятку. На этот раз Шацкий был бессилен.

Получив преимущество, Финляндия не стала гнаться за вторым голом, а целенаправленно отошла на свою половину поля. За контратаки должен был отвечать только Пукки. Что-что, а сушить игру команды Канервы умеет хорошо. Поэтому шансов у Казахстана за следующие полчаса не было. 1:0 - Финляндия получила в целом спокойную победу, которая позволила ей опередить Украину в турнирной таблице.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. Пятый тур

Финляндия - Казахстан 1:0

Гол: Похьянпалло 60

Финляндия: Градецкий - Альхо, Вайсанен, Араюури, О'Шоннеси, Уронен - ​​Валакари (Ниссила 78), Шуллер (Спарв 90+2), Тейлор (Каринен 78) - Похьянпалло (Йенсен 80), Пукки (Форсс 90+2 )

Тренер: Марку Канерва

Казахстан: Шацкий - Марочкин, Эрланов, Алип - Вороговский, Тапалов, Оразов (Тагиберген 63), Тайкенов (Куат 72) - Жуков (Жаринбетов), Таттибаев (Васильев 63), Аймбетов (Шушеначев 72)

Тренер: Талгат Байсуфинов

Арбитр: Сергей Иванов

Предупреждения: Альхо 64 - Оразов 62, Эрланов 75, Жаринбетов 90