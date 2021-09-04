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Финляндия - Казахстан 1:0. Видео обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Финляндия - Казахстан, отбор к ЧМ-2022, 4 сентября 2021

Финляндия - Казахстан 1:0. Видео обзор матча

фото - palloliitto.fi/

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Казахстана. Хозяева владели существенным преимуществом, но долгое время забить мешал голкипер Шацкий. В конце концов, он оказался бессильным перед ударом Похьянпалло. Победа позволила Финляндии выйти на второе место в группе D, где также выступает сборная Украины.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. Пятый тур
Финляндия - Казахстан 1:0
Гол: Похьянпалло 60

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В статье: Казахстан Финляндия Йоэль Похьянпало отбор к ЧМ-2022
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