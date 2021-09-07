Отбор к ЧМ-2022

Группа F, шестой тур

7 сентября. Копенгаген, "Паркен"

Дания – Израиль 21:45

Трансляция – oll.tv

Дания

Дания проводит абсолютно феноменальный отборочный этап: 5 побед в 5 турах, 17 забитых голов, 0 пропущенных, и 5 очков отрыва от ближайшего оппонента. Аналитики из Gracenote оценивают вероятность попадания команды Каспера Юльманна на Мундиаль выше всех – 99 процентов. Ниже расположились англичане (98%) и бельгийцы (96%), в то время как у многострадальной Украины всего 7 процентов. Волноваться "алой гвардии" уже не о чем – билет в Катар в кармане, но вряд ли это их остановит.

Дания настолько приучила к качественной и сильной игре, что их уже даже стали критиковать за слишком скромную победу над Фарерскими островами (0:1). Хотя с "островитянами" Юльманн откровенно поберёг сильнейших игроков и выставил в старте лишь Кристенсена и Шмейхеля из основного состава. С Шотландией (2:0) неделю назад датчане рубились всерьёз, и финальный счёт ни разу не отражает реального превосходства победителя.

Израиль

Израиль перехватил статус главного преследователя лидера как раз у шотландцев. Пока к работе Вилльбальда Руттенштайнера вопросов минимум – по 2 очка в среднем за игру и неплохие шансы на вторую строчку в группе. Особенно впечатляет атака "бело-голубых" – 1:4 с Молдовой, а также 0:4 с Фарерами и 5:2 с Австрией. Все это разгромные победы, вдохновителями которых стали футболисты группы атаки Захави, Даббур и Соломон.

Но где-то результаты даже льстят Израилю, и объясняются они не самым сильным составом группы. По сути, на фоне совсем проваливающихся австрийцев лишь Дания явно сильнее их, что "алая гвардия" похоже, и продемонстрирует на арене "Паркен" в Копенгагене.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Статистика и факты

Дания не уступала в 18 последних матчах отбора к ЧМ

Израиль забивал по 4 и больше гола в трёх последних встречах отбора

Дания ещё не пропускала в квалификации, имея при этом лучшую разницу среди всех участников – 17:0

Израиль выиграл 3 последних встречи, датчане – последних 5

34-летний Эрен Захави забил 6 голов в этом отборе (больше только у Митровича – 7)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 9 раз. У Дании 8 побед и одно поражение. Общая разница мячей – 20:4. Матч первого круга в Израиле закончился победой гостей 0:2.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьер, Андерсен, Васс – Дилейни, Хейбьерг – Дамсгор, Ольсен – Поульсен

Израиль: Марциано – Битон, Тиби, Дгани – Менахем, Соломон, Эльхамед, Натхо, Даса – Даббур, Захави

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Израиль от UA-Футбол

Дания является безоговорочным фаворитом противостояния, особенно учитывая их силу в последние годы и статистику личных встреч. Вопрос лишь в том, сможет ли дерзкий дуэт форвардов Захави-Даббур (9 голов в отборе на двоих) впервые огорчить Шмейхеля. Рискнём предположить, что да. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 2.35.