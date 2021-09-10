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Не Месси единым. 10-й тур отбора на Мундиаль в Южной Америке – успех Неймара, шок Чили, победа Уругвая

Чемпионат мира FIFA
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Результаты с другого континента

Не Месси единым. 10-й тур отбора на Мундиаль в Южной Америке – успех Неймара, шок Чили, победа Уругвая

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Южной Америке продолжается квалификация на ЧМ–2022. Сборная Уругвая обыграла Эквадор (1:0), Аргентина, как известно, разгромила Боливию (3:0) благодаря хет-трику Лионеля Месси, а Бразилия одолела Перу (2:0) в рамках 10-го тура отбора на Мундиаль.

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Парагвай – Венесуэла 2:1. 10 сентября, "Эстадио Дефенсорес дель Чако".

Голы: 1:0 – 7' Мартинес, 2:0 – 46' Ромеро, 2:1 – 90' Чансельор.

Уругвай – Эквадор 1:0. 10 сентября, "Estadio Campeón del Siglo".

Гол: 1:0 – 90' Перейро.

Колумбия – Чили 3:1. 10 сентября, "Estadio Metropolitano Roberto Melendez".

Голы: 1:0 – 19', пенальти Борха, 2:0 – 20' Борха, 2:1 – 56' Менесес, 3:1 – 74' Диас.

Аргентина – Боливия 3:0. 10 сентября, "Монументаль Антонио Веспусио Либерти".

Голы: 1:0 – 14' Месси, 2:0 – 64' Месси, 3:0 – 88' Месси.

Бразилия – Перу 2:0. 10 сентября, "Арена Пернамбуку".

Голы: 1:0 – 14' Эвертон Рибейро, 2:0 – 40' Неймар.

Не Месси единым. 10-й тур отбора на Мундиаль в Южной Америке – успех Неймара, шок Чили, победа Уругвая - изображение 1

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В статье: Бразилия Аргентина Чили Колумбия Боливия Перу Эквадор Венесуэла Чемпионат Мира Уругвай
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