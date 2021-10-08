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Эрик Рамирес – гроза Бразилии. О матчах отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
Форвард Динамо, который не играет у киевлян, создал немало проблем Маркиньосу и компании. 11-й тур квалификации к Чемпионату мира 2022 в Латинской Америке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каракас. Стадион "Олимпико де ла Универсидад Сентрал де Венесуэла"
Арбитр: Кевин Ортега (Перу)
Голы: Рамирес (11) - Маркиньос (71), Габриэль Барбоса (85, пенальти), Антони (90+5)
Потеря Неймара на этот матч не выглядела проблемой для подопечных Тите. Напомню, форвард ПСЖ получил предупреждение в игре против Перу в сентябре и поэтому пропускал поединок. Также не было у "селесао" Ришарлисона и Фирмино. Зато хозяева потеряли трех ключевых исполнителей – Янгеля Эрреру, Соломона Рондона и Джозефа Мартинеса.
Однако матч в Каракасе таки был очень проблемным для Бразилии. Следует отметить, что у Венесуэлы – очень неплохой состав, и даже без трех указанных ранее звезд команда все равно способна создать проблемы любому сопернику. Другое дело, что в последнее время у команды был кризисный период, в частности, связан с тренерскими нюансами. Потому хозяев перед этим матчем воспринимали в качестве очевидной жертвы.
Героем первого тайма стал Эрик Рамирес. Тот самый, что вроде как есть в киевском "Динамо", однако в последний раз выходил на поле в Украине еще в конце августа, чтобы принять участие в избиении ковалевского "Колоса". С тех пор он стабильно засел в глубокий резерв, а вот сборной Рамирес постоянно нужен. Поэтому последние игры этого нападающего – только в национальной команде.
Еще до гола он угрожал воротам Алиссона, на 11-й же минуте он головой замкнул подачу Сотелдо. В том моменте он довольно искусно избавился от опеки такого мастера как Маркиньос.
Роль Рамиреса в игре была именно завершением атак. Для этого его выдвинули выше, в то время как под ним расположились техничные ребята – Мачисте, Сотелдо и Пеньяранда.
У Бразилии же игра не шла категорически. Гильерме Арана, Фабиньо, Жерсон, Лукас Пакета и Габриэль Жезус просто провалили матч. С последним все понятно – он засиделся в резерве "Манчестер Сити", пока Пеп Гвардиола все еще строит активную атаку без настоящих форвардов.
В перерыве Тите сделал только одну замену (хотя напрашивалось значительно больше), и именно она стала ключевой в игре. На поле вышел Рафинья. Здесь важно отметить, что это не тот Рафинья, который Алькантара и играет за ПСЖ, и даже не тот, что выступал за "Баварию", а сейчас пытается спасти "Гремио". Этот Рафинья с "Лидс Юнайтед", в котором в этом сезоне за семь игр забил трижды. Парень совершенно не был заметен на родине, однако через Португалию таки построил себе карьеру. Его вызов в сборную уже был некоторой неожиданностью, а вот игра в Каракасе заставила обратить особое внимание. На его счету две результативные передачи и куча обостряющих действий. В тот вечер (для нас ночь) он был королем матча, то есть львом.
Монтевидео. Стадион "Гран Парке Сентрал"
Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
Очень жестким получился поединок в столице Уругвая. От команд такого уровня стоило бы ждать больше креатива, чем случилось. Лишь четыре желтые карточки в поединке не должны вводить в заблуждение. На самом деле рефери был либеральным в этом.
Лучшим в поединке был Луис Суарес, хотя сыграл он только один тайм. В течение него он сам создал как минимум три голевые моменты и даже забил однажды, но после просмотра видеоповторов его гол отменили – минимальный офсайд. Колумбийцы же смогли хорошо пройтись по ногам Суареса и Де Арраскаеты, то есть выбить из игры двух лучших в тот вечер футболистов. Таким образом, игра выровнялась и даже после перерыва гости были ближе к успеху хозяев. Дуван Сапата на 71-й минуте потерял очень крутую возможность отличиться.
"Никогда не скрывал, что в таких матчах я больше доверяю опытным футболистам. Нет времени на подготовку, поэтому нужно использовать мастерство и опыт. Но иногда не все лучшие игроки бывают в нужном тонусе, или получают повреждения как Суарес сегодня. Именно поэтому мы не победили" - Оскар Вашингтон Табарес, главный тренер сборной Уругвая.
Асунсьон. Стадион "Дефенсорес дель Чако"
Арбитр: Андерсон Даронко (Бразилия)
Лионель Скалони доверил место на острие атак Хоакину Корреа, что не является его естественной позицией. Футболист очень старался, имел три хорошие возможности отличиться, но этого так и не произошло. До перерыва Аргентина полностью навязывала свою игру сопернику, а вот потом парагвайцы начали приходить в себя и тоже начали остро атаковать. Максимальное использование ширины поля хозяевами частично разорвало игровые связи команды Месси. К голу же из них никто не дошел.
"Добытое очко – это очень хорошо, тем более в игре против такого соперника как Аргентина. Мы наработали на это. Дисбаланс первого тайма, когда соперник доминировал, мы исправили во втором. К концу матча мы искали возможности победить. Хотя мы и не гранд мирового футбола, но в каждом матче всегда стремимся победить" – Эдуардо Бериццо, главный тренер сборной Параг вая.
Лима. Стадион "Насиональ"
Арбитр: Кристиан Феррейра (Уругвай)
Голы: Куэва (36), Пенья (64)
Полностью логическая победа Перу. Матч принадлежал этой команде, она атаковала и создавала моменты в то время, как у Чили не было ни одной действительно серьезной возможности поразить ворота соперника. Наконец, гости избежали разгрома только из-за нереализованного хозяевами супер момента.
Гуаякиль. Стадион "Монументал Банко Пичинча - Исидоро Ромеро Карбо"
Арбитр: Вилмар Ролдан (Колумбия)
Голы: Эстрада (13), Эннер Валенсия (16, 18)
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