Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор ЧМ-2022. Результативная ничья Чехии с Уэльсом, Беларусь последняя в группе
Борьба за второе место продолжается
Фото: EPA/Автор - Martin Divíšek
Отбор к ЧМ-2022, группа E, седьмой тур
Увлекательный матч в Праге. Бельгия первая с отрывом и Чехия с Уэльсом определят команду, которая займет второе место. Пока Чехия выше по разнице мячей, но Уэльс сыграл на матч меньше. Также две команды сыграют с аутсайдерами группы (Эстония и Беларусь). Игра Уэльс – Бельгия в последнем туре по сути будет определяющей.
Итак, команды сыграли зрелищную игру, что и отобразилось на итоговом результате. Уэльс создал чуть больше голевых моментов, и забил более интересные голы. Но команды были разделены ничьей.
Гости вышли вперед после классной контратаки. Чехия неудачно выполнила угловой, Джеймс включил свою скорость, а Рэмси был на завершении.
Чехия отыгрались уже через две минуты. После серии рикошетов мяч полетел в ворота Уорд, он кое-как среагировал на удар, но добивании был Пешек. Это была скорее полуошибка вратаря Уэльса. По-настоящему он привез второй гол. Рэмси дал удобный пас назад, а мяч просто неудобно лег на ногу дублера “Лестера”.
Фото: EPA/Автор – Martin Divíšek
К счастью для Уэльса, им удалось избежать досадного поражения. Красивый гол. Харри Уилсон отдал разрезной пас, а Джеймс открылся между линиями и поразил ворота. 2:2 – скорее справедливый результат, чем нет.
Во втором матче Эстония обыграла Беларусь 2:0 и смогла поквитаться за поражения 2:4 в первом круге. Также Эстония смогла подняться с последней строчки, опустив на нее Беларусь.
Прага, “Синобо Стэдиум”
Чехия – Уэльс 2:2
Голы: Пешек 38, Уорд 49 (авт.) – Рэмси 36, Джеймс 69
Чехия: Вацлик – Матею, Челюстка, Калас, Новак (Виснек 84) – Крал (Кухта 83), Соучек – Пешек (Выдра 77), Барак (Садилек 77), Гложек (Жмрал 90) – Шик
Уэльс: Уорд – Уильямс (Томас 76), Ампаду, Родон, Мифем, Гантер (Робертс 60) – Рэмси, Моррелл (Уилсон 60), Аллен – Джеймс, Мур
Предупреждения: Барак 26, Садилек 90+1 – Рэмси 1, Ампаду 26, Мур 90+2
Таллинн, “А Ле Кок Арена”
Эстония – Беларусь 2:0
Голы: Сорга 57, Зенев 90+3
Эстония: Хейн – Паскочий (Калласте 87), Кууск, Тамм, Метс, Синявский (Тенисте 80) – Васильев, Крейда, Кяйт – Аньер (Оямаа 81), Сорга (Зенев 70)
Беларусь: Павлюченко – Бордачев (Побудей 66), Юденков, Селява – Шевченко (Печенин 66), Быков, Яблонский (Руслан Лисакович 81), Климович, Бегунов (Антилевский 81) – Виталий Лисакович, Соловей (Седько 46)
Предупреждения: Аньер 52, Паскочий 59, Крейда 73 – Руслан Лисакович 84
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|6
|5
|1
|0
|21-4
|+17
|16
|2
|Чехия
|6
|2
|2
|2
|10-9
|+1
|8
|3
|Уэльс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|0
|8
|4
|Эстония
|5
|1
|1
|3
|8-15
|-7
|4
|5
|Беларусь
|6
|1
|0
|5
|6-17
|-11
|3
Популярное сейчас
- "Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами
- Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ
- Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
- Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО