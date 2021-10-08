Отбор ЧМ-2022. Результативная ничья Чехии с Уэльсом, Беларусь последняя в группе

Отбор к ЧМ-2022, группа E, седьмой тур

Увлекательный матч в Праге. Бельгия первая с отрывом и Чехия с Уэльсом определят команду, которая займет второе место. Пока Чехия выше по разнице мячей, но Уэльс сыграл на матч меньше. Также две команды сыграют с аутсайдерами группы (Эстония и Беларусь). Игра Уэльс – Бельгия в последнем туре по сути будет определяющей.

Итак, команды сыграли зрелищную игру, что и отобразилось на итоговом результате. Уэльс создал чуть больше голевых моментов, и забил более интересные голы. Но команды были разделены ничьей.

Гости вышли вперед после классной контратаки. Чехия неудачно выполнила угловой, Джеймс включил свою скорость, а Рэмси был на завершении.

Чехия отыгрались уже через две минуты. После серии рикошетов мяч полетел в ворота Уорд, он кое-как среагировал на удар, но добивании был Пешек. Это была скорее полуошибка вратаря Уэльса. По-настоящему он привез второй гол. Рэмси дал удобный пас назад, а мяч просто неудобно лег на ногу дублера “Лестера”.

Фото: EPA/Автор – Martin Divíšek

К счастью для Уэльса, им удалось избежать досадного поражения. Красивый гол. Харри Уилсон отдал разрезной пас, а Джеймс открылся между линиями и поразил ворота. 2:2 – скорее справедливый результат, чем нет.

Во втором матче Эстония обыграла Беларусь 2:0 и смогла поквитаться за поражения 2:4 в первом круге. Также Эстония смогла подняться с последней строчки, опустив на нее Беларусь.

Прага, “Синобо Стэдиум”

Чехия – Уэльс 2:2

Голы: Пешек 38, Уорд 49 (авт.) – Рэмси 36, Джеймс 69

Чехия: Вацлик – Матею, Челюстка, Калас, Новак (Виснек 84) – Крал (Кухта 83), Соучек – Пешек (Выдра 77), Барак (Садилек 77), Гложек (Жмрал 90) – Шик

Уэльс: Уорд – Уильямс (Томас 76), Ампаду, Родон, Мифем, Гантер (Робертс 60) – Рэмси, Моррелл (Уилсон 60), Аллен – Джеймс, Мур

Предупреждения: Барак 26, Садилек 90+1 – Рэмси 1, Ампаду 26, Мур 90+2

Таллинн, “А Ле Кок Арена”

Эстония – Беларусь 2:0

Голы: Сорга 57, Зенев 90+3

Эстония: Хейн – Паскочий (Калласте 87), Кууск, Тамм, Метс, Синявский (Тенисте 80) – Васильев, Крейда, Кяйт – Аньер (Оямаа 81), Сорга (Зенев 70)

Беларусь: Павлюченко – Бордачев (Побудей 66), Юденков, Селява – Шевченко (Печенин 66), Быков, Яблонский (Руслан Лисакович 81), Климович, Бегунов (Антилевский 81) – Виталий Лисакович, Соловей (Седько 46)

Предупреждения: Аньер 52, Паскочий 59, Крейда 73 – Руслан Лисакович 84