Турция - Норвегия 1:1. Атакующий футбол с большим весом ошибки

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, седьмой тур

"Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Один из центральных матчей отбора на ЧМ-2022 пятницы прошел в контратакующем стиле. Норвежцы даже без Холанда показали свою мощь в атаке, однако для этого сначала нужно было пропустить.

Турки открыли счет на шестой минуте встречи. Если быть абсолютно точным, то норвежцы сами себе привезли. Ханке-Ольсен потерял мяч у своей штрафной, Ундер подобрал круглый снаряд и прострелил на Актюркоглу, который поразил уже пустые ворота. Первый гол для вингера "Галатасарая" в футболке сборной Турции.

Казалось, что норвежцы просто сонными вышли на игру, и их разбудил только пропущенный гол. Подопечные Сольбаккена сразу побежали в атаку и начали нагружать штрафную соперника. В первом тайме скандинавы в четыре раза перестреляли турок (8:2 по ударам), что в итоге привело к результату. Кстати, опасность за все 90 минут создал только один стандарт от норвежцев - он и стал голевой. Едегор разыграл угловой с Хауге, а тот подал на точку пенальти, откуда Ханке-Ольсен головой сбросил мяч на Торстведта, который перевел круглый снаряд мимо голкипера. Центральный защитник сборной Норвегии исправился ассистом за свой "привоз" на шестой минуте.

Pause på stillingen 1-1. Norge fikk en tung start med tidlig baklengsmål, men har løftet seg kraftig utover i omgangen og fikk en fortjent utlikning ved Kristian Thorstvedt like før pause???? #turnor pic.twitter.com/zMxpGYSgmr — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 8, 2021

После перерыва скандинавы надеялись исключительно на контратаки. Благодаря этому игра еще больше оживилась. Особенно сильно работали футболисты в центре поля, ведь именно там велась основная часть игры. Правда, за вторые 45 минут команды создали только по одному полумоменту. И то это были прострелы, которые ничем не завершились. Акцентированный эпизод был перед самым финальным свистком. В том моменте Эльюнусси головой пробил мимо стойки с близкого расстояния, а мог вырвать волевые три очка для гостей.

Det er slutt og ender 1-1. Norge med en god bortekamp og var nærmest seieren på slutten. Håpet lever og nå er klare til å slå Montenegro på mandag????????????#turnor pic.twitter.com/CBwefVygTl — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 8, 2021

Это был матч за шесть очков, но обе вывезли со стадиона в Стамбуле только по одному зачетному пункту. Вес ошибки был очень большим, поэтому часто команды играли очень осторожно. И Турция, и Норвегия благодаря ничьей сохраняют свои позиции в группе. Скандинавы опережают подопечных Кунца на два очка, столькими же зачетными пунктами уступая Нидерландам. Впереди у норвежцев Черногория, а у турок - Латвия.

Турция - Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу 6 - Торстведт 41

Турция: Чакыр - Челик, Сердар (Айхан 70), Демирал, Эркин - Туфан (Кутлу 58), Оздемир (Язиджи 70) - Ундер (Антальялы 70), Чалханоглу, Актюроглу (Караман 84) - Йылмаз

Норвегия: Нюланд - Педерсен (Райерсон 84), Страндеберг, Ханке-Ольсен, Мелинг - Едегор, Берг (Еурснес 75), Торсби - Хауге (Дели 75), Торстведт (Бериша 75), Эльюнусси

Предупреждения: Оздемир 65, Язиджи 84, Айхан 90+2 - Торсби 65, Нюланд 90+5