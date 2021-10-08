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Турция - Норвегия 1:1. Атакующий футбол с большим весом ошибки

Чемпионат мира FIFA
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Прямые конкуренты за выход из группы поделили очки

Турция - Норвегия 1:1. Атакующий футбол с большим весом ошибки

Твіттер збірної Норвегії/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, седьмой тур

"Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Один из центральных матчей отбора на ЧМ-2022 пятницы прошел в контратакующем стиле. Норвежцы даже без Холанда показали свою мощь в атаке, однако для этого сначала нужно было пропустить.

Турки открыли счет на шестой минуте встречи. Если быть абсолютно точным, то норвежцы сами себе привезли. Ханке-Ольсен потерял мяч у своей штрафной, Ундер подобрал круглый снаряд и прострелил на Актюркоглу, который поразил уже пустые ворота. Первый гол для вингера "Галатасарая" в футболке сборной Турции.

Казалось, что норвежцы просто сонными вышли на игру, и их разбудил только пропущенный гол. Подопечные Сольбаккена сразу побежали в атаку и начали нагружать штрафную соперника. В первом тайме скандинавы в четыре раза перестреляли турок (8:2 по ударам), что в итоге привело к результату. Кстати, опасность за все 90 минут создал только один стандарт от норвежцев - он и стал голевой. Едегор разыграл угловой с Хауге, а тот подал на точку пенальти, откуда Ханке-Ольсен головой сбросил мяч на Торстведта, который перевел круглый снаряд мимо голкипера. Центральный защитник сборной Норвегии исправился ассистом за свой "привоз" на шестой минуте.

После перерыва скандинавы надеялись исключительно на контратаки. Благодаря этому игра еще больше оживилась. Особенно сильно работали футболисты в центре поля, ведь именно там велась основная часть игры. Правда, за вторые 45 минут команды создали только по одному полумоменту. И то это были прострелы, которые ничем не завершились. Акцентированный эпизод был перед самым финальным свистком. В том моменте Эльюнусси головой пробил мимо стойки с близкого расстояния, а мог вырвать волевые три очка для гостей.

Это был матч за шесть очков, но обе вывезли со стадиона в Стамбуле только по одному зачетному пункту. Вес ошибки был очень большим, поэтому часто команды играли очень осторожно. И Турция, и Норвегия благодаря ничьей сохраняют свои позиции в группе. Скандинавы опережают подопечных Кунца на два очка, столькими же зачетными пунктами уступая Нидерландам. Впереди у норвежцев Черногория, а у турок - Латвия.

Турция - Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу 6 - Торстведт 41

Турция: Чакыр - Челик, Сердар (Айхан 70), Демирал, Эркин - Туфан (Кутлу 58), Оздемир (Язиджи 70) - Ундер (Антальялы 70), Чалханоглу, Актюроглу (Караман 84) - Йылмаз

Норвегия: Нюланд - Педерсен (Райерсон 84), Страндеберг, Ханке-Ольсен, Мелинг - Едегор, Берг (Еурснес 75), Торсби - Хауге (Дели 75), Торстведт (Бериша 75), Эльюнусси

Предупреждения: Оздемир 65, Язиджи 84, Айхан 90+2 - Торсби 65, Нюланд 90+5

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В статье: Норвегия Турция
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