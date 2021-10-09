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Курьез дня. ВИДЕО, как голкипер сборной Уэльса привез автогол в матче против Чехии
Над приемом нужно поработать
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем игровом дне отбора на ЧМ-2020 Чехия и Уэльс выдали один из самых результативных матчей. Поединок завершился со счетом 2:2, но одна из команд имела трех авторов голов.
В начале второго тайма полузащитник британцев Ремзи отдал передачу назад в направлении своих ворот, но голкипер Уорд не смог обработать этот мяч. Круглый снаряд покатился мимо вратаря, и еще, когда Дэнни пытался исправить ситуацию, то ничего не получилось.
Благодаря этому голу Чехия повела в счете, правда до конца матча Джеймс установил паритет на табло.
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