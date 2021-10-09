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Курьез дня. ВИДЕО, как голкипер сборной Уэльса привез автогол в матче против Чехии

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Над приемом нужно поработать

Курьез дня. ВИДЕО, как голкипер сборной Уэльса привез автогол в матче против Чехии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем игровом дне отбора на ЧМ-2020 Чехия и Уэльс выдали один из самых результативных матчей. Поединок завершился со счетом 2:2, но одна из команд имела трех авторов голов.

В начале второго тайма полузащитник британцев Ремзи отдал передачу назад в направлении своих ворот, но голкипер Уорд не смог обработать этот мяч. Круглый снаряд покатился мимо вратаря, и еще, когда Дэнни пытался исправить ситуацию, то ничего не получилось.

Благодаря этому голу Чехия повела в счете, правда до конца матча Джеймс установил паритет на табло.

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В статье: Уэльс Чехия
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Комментарии (1)
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Horus (Днепропетровск)
09.10.2021 в 14:35
А защитника никто и не упомянул) Как любят говорить комментаторы: "Не давать пас в створ учат еще в детских школах".
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