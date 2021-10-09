Отбор ЧМ-2022. Швеция показала класс, а Греция - характер

Швеция вернулась в борьбу за первое место в группе. Косово же капитулировал и в Катаре мы его не увидим - таковы итоги поединка в Сольне.

Сегодня на старте был более-менее равный футбол, но дальше шведы перехватили инициативу усилиями активного Кулушевского, и больше уже ее не отдавали. Конечно, помог "Тре Крунур" и пенальти в середине первого тайма - Хадергьонай сыграл рукой, а Форсберг с точки легко переиграл Мурича.

Дальше Косово на поле фактически и не было. Одна атака скандинавов сменялась другой, и хотя северяне умудрялись мазать из простых ситуаций, счет они все же удвоили. Потрясающий дальний удар удался Александру Исаку - если не видели этот шедевр, немедленно это исправляйте.

Третий гол Квайсона был забит уже сдавшемуся сопернику. В таблице у шведов после победы 12 очков после 5 матчей - выше лишь Испания с 13 баллами, но она сыграла на один поединок больше. У Косово в копилке лишь 4 очка.

Сольна. "Френдс Арена"

Швеция - Косово - 3:0

Голы: Форсберг, 29 (с пенальти), Исак, 62, Квайсон, 79

Швеция: Ольсен - Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон - Классон, Ольсон (Эрикссон, 90+1), Экдаль (Каюсте, 85), Форсберг (Сванберг, 85) - Кулушевский (Йокерес, 90+1), Исак (Квайсон, 75)

Косово: Мурич - Хадергьонай, Ррахмани, Алити, Войвода (Домгени, 73) - Рашани (Муслия, 87), Лошай (Фазильи, 88), Дресевич, Битики (Сельмани, 70) - Муриги, Рашица

Предупреждения: Даниэльссон, 37, Экдаль, 45+1, Кулушевский, 52 - Алити, 21, Хадергьонай, 27, Лошай, 32, Дресевич, 61

Греки были близки к капитуляции перед грузинским автобусом, но их финальный навал все же принес нужный результат.

Пожалуй, не выиграть такой матч было бы очень обидно. Сегодня в Батуми гости нанесли 14 ударов по воротам против 3 у хозяев; отдали 10 пасов под удар против 1 у грузин; даже по количеству отборов греки обошли своего соперника почти вдвое - 14:8.

И только голов забить долго не удавалось. Отличные шансы вырвать три очка имели и Бакасетас, и Мазурас, и Пелкас, да и Цавеллас после углового мог забить, но мимо. Повезло эллинам, что пришел на помощь Гербелидзе, на 90-й минуте сыгравший рукой в своей штрафной - Бакасетас с точки своих не подвел и принес три очка.

Таким образом, у греков 9 очков после 5 туров, у Грузии - 1 после 6.

Батуми. "Аджарабет Арена"

Грузия - Греция - 0:2

Гол: Бакасетас, 90 (с пенальти), Пелкас, 90+4

Грузия: Лория - Какабадзе, Хочолава, Двали, Гербелидзе - Абуржания (Давиташвили, 90+1), Канкава - Лобжанидзе (Квилитая, 90+1), Чакветадзе (Гвилия, 60), Кварацхелия - Микаутадзе (Окриашвили, 60)

Греция: Влаходимос - Хацидиакос, Мавропанос, Цавеллас - Андруцос, Бакасетас, Сиопис (Манталос, 85), Бухалакис, Цимикас - Мазурас (Цолис, 78), Павлидис (Пелкас, 46)

Предупреждения: Канкава, 69, Абуржания, 71, Гербелидзе, 89 - Сиопис, 6, Цавеллас, 68, Андруцос, 84