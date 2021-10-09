Европейская квалификация к ЧМ-2022

Группа F. Седьмой тур

Хэмпден Парк, Глазго

Шотландия – Израиль 3:2

Голы: Макгинн 30, Дайкс 57, Мактоминей 90+4 – Захави 5, Даббур 32

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – два злейших врага британского футбола – сегодня объединили усилия, чтобы принесли Шотландии вероятно ключевую победу отбора к Чемпионату мира. Пока датчане улетели далеко вперёд, именно "скотты" и Израиль в личном бою оспорили вторую строчку в группе F.

Эндрю Робертсон отдал две результативные передачи: сначала по классике исполнил кросс на Магкинна с фланга, а после показал свои диспетчерские данные разрезающей передачей на Дайса уже из центра. В ответ Захави отметился 7-м голом в квалификации, а его партнёр по атаке Даббур – 4-ым.

Но в решающий момент в бой вступил боец МЮ Скотт Мактоминей, забивший победный гол на 90+4 минуте после подачи с углового. +4 очков отрыва для Шотландии и весомая заявка на статус второй лучшей команды группы.

Зимбру, Кишинев

Молдова – Дания 0:4

Голы: Сков-Ольсен 23, Кьер 34 (пен), Нергор 39, Меле 44

Дания продолжает сокрушать всех на своём пути. На этот раз дорогу полуфиналиста прошедшего Евро перешла Молдова, которая получили в свои ворота 4 мяча. Седьмая подряд победа Дании, и седьмая кряду без пропущенных. Дания - все остальные – 26:0. Кажется, команда Каспера Юльманна планирует удивить и на Мундиале.

Сегодня "алая гвардая" разобралась буквально за 20 минут. Именно в этот отрезок второй половины первого тайма вместились все забитые мячи в ворота бедолаги-голкипера с жертвенной фамилией Аврам.

Главным героем гостей стал вингер "Болоньи" Андреас Сков Ольсен. Именно он открыл счёт в матче, и именно он отпасовал Нергору на третий мяч. А будь партнёры расторопней, записал бы на свой счёт ещё парочку ассистов. 5 созданных голевых шансов в матче не дадут соврать.

Торсведлюр - Торсхавн

Фарерские острова – Австрия 0:2

Голы: Лаймер 26, Забитцер 48

Австрия догнала Израиль, скромно переиграв Фарерские острова на выезде. Важные три очка Das Team принёс десант из Бундеслиги – Конрад Лаймер из "РБ Лейпциг" открыл счёт в середине первого тайма, а сразу после перерыва включился новобранец "Баварии" Марсель Забитцер, ещё недавно выступавший с Лаймером не только за одну сборную, но и клуб.

В старте Франко Фода выставил 8 действующих игроков чемпионата Германии впридачу к Давиду Алабе. Последний добросовестно отбегал все 90 минут на левом краю обороны Австрии, исполнил 10 кроссов, дважды обыгрывал соперников и столько же раз бил по воротам.