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Отбор к ЧМ. Дания - все остальные – 26:0, Мактоминей принёс Шотландии важнейшие 3 очка
Ситуация в группе F практически прояснилась
Фото: Faisal HQfiers, Twitter
Европейская квалификация к ЧМ-2022
Группа F. Седьмой тур
Хэмпден Парк, Глазго
Шотландия – Израиль 3:2
Голы: Макгинн 30, Дайкс 57, Мактоминей 90+4 – Захави 5, Даббур 32
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – два злейших врага британского футбола – сегодня объединили усилия, чтобы принесли Шотландии вероятно ключевую победу отбора к Чемпионату мира. Пока датчане улетели далеко вперёд, именно "скотты" и Израиль в личном бою оспорили вторую строчку в группе F.
Эндрю Робертсон отдал две результативные передачи: сначала по классике исполнил кросс на Магкинна с фланга, а после показал свои диспетчерские данные разрезающей передачей на Дайса уже из центра. В ответ Захави отметился 7-м голом в квалификации, а его партнёр по атаке Даббур – 4-ым.
Но в решающий момент в бой вступил боец МЮ Скотт Мактоминей, забивший победный гол на 90+4 минуте после подачи с углового. +4 очков отрыва для Шотландии и весомая заявка на статус второй лучшей команды группы.
Зимбру, Кишинев
Молдова – Дания 0:4
Голы: Сков-Ольсен 23, Кьер 34 (пен), Нергор 39, Меле 44
Дания продолжает сокрушать всех на своём пути. На этот раз дорогу полуфиналиста прошедшего Евро перешла Молдова, которая получили в свои ворота 4 мяча. Седьмая подряд победа Дании, и седьмая кряду без пропущенных. Дания - все остальные – 26:0. Кажется, команда Каспера Юльманна планирует удивить и на Мундиале.
Сегодня "алая гвардая" разобралась буквально за 20 минут. Именно в этот отрезок второй половины первого тайма вместились все забитые мячи в ворота бедолаги-голкипера с жертвенной фамилией Аврам.
Главным героем гостей стал вингер "Болоньи" Андреас Сков Ольсен. Именно он открыл счёт в матче, и именно он отпасовал Нергору на третий мяч. А будь партнёры расторопней, записал бы на свой счёт ещё парочку ассистов. 5 созданных голевых шансов в матче не дадут соврать.
Торсведлюр - Торсхавн
Фарерские острова – Австрия 0:2
Голы: Лаймер 26, Забитцер 48
Австрия догнала Израиль, скромно переиграв Фарерские острова на выезде. Важные три очка Das Team принёс десант из Бундеслиги – Конрад Лаймер из "РБ Лейпциг" открыл счёт в середине первого тайма, а сразу после перерыва включился новобранец "Баварии" Марсель Забитцер, ещё недавно выступавший с Лаймером не только за одну сборную, но и клуб.
В старте Франко Фода выставил 8 действующих игроков чемпионата Германии впридачу к Давиду Алабе. Последний добросовестно отбегал все 90 минут на левом краю обороны Австрии, исполнил 10 кроссов, дважды обыгрывал соперников и столько же раз бил по воротам.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|7
|7
|0
|0
|26-0
|+26
|21
|2
|Шотландия
|7
|4
|2
|1
|12-7
|+5
|14
|3
|Израиль
|7
|3
|1
|3
|16-14
|+2
|10
|4
|Австрия
|7
|3
|1
|3
|11-13
|-2
|10
|5
|Фарерские острова
|7
|1
|1
|5
|4-16
|-12
|4
|6
|Молдова
|7
|0
|1
|6
|3-22
|-19
|1
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