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Форвард Боснии: Если сыграем, как с Казахстаном, мы сможем хорошо выступить против Украины

Чемпионат мира FIFA
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Превляк высказался перед игрой против нашей сборной

Форвард Боснии: Если сыграем, как с Казахстаном, мы сможем хорошо выступить против Украины

Новина українською

Форвард национальной сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк поделился мыслями после выездной победы над Казахстаном в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2022.

"Мы доминировали в течение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, и мы победили заслуженно. Я счастлив, что забил два гола, но, прежде всего, я рад, что мы выиграли. Если мы сыграем, как сегодня, мы сможем хорошо выступить против Украины", – рассказал Превляк.

Во вчерашнем поединке против казахов Превляк оформил победный дубль.

Украина сыграет против Боснии 12-го октября. Встреча пройдет во Львове и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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