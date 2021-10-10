Форвард Боснии: Если сыграем, как с Казахстаном, мы сможем хорошо выступить против Украины

Форвард национальной сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк поделился мыслями после выездной победы над Казахстаном в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2022.

"Мы доминировали в течение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, и мы победили заслуженно. Я счастлив, что забил два гола, но, прежде всего, я рад, что мы выиграли. Если мы сыграем, как сегодня, мы сможем хорошо выступить против Украины", – рассказал Превляк.