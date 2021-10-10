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Форвард Боснии: Если сыграем, как с Казахстаном, мы сможем хорошо выступить против Украины
Превляк высказался перед игрой против нашей сборной
Форвард национальной сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк поделился мыслями после
"Мы доминировали в течение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, и мы победили заслуженно. Я счастлив, что забил два гола, но, прежде всего, я рад, что мы выиграли. Если мы сыграем, как сегодня, мы сможем хорошо выступить против Украины", – рассказал Превляк.
Во вчерашнем поединке против казахов Превляк оформил победный дубль.
Украина сыграет против Боснии 12-го октября. Встреча пройдет во Львове и начнется в 21:45.
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