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Хорватия - Словакия 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хорватия - Словакия, отбор к ЧМ-2022, 11 октября 2021
фото - hns-cff.hr/
Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Словакия, которые встречались в восьмом туре отбора к ЧМ-2022. Гости дважды выходили вперед, но хозяева смогли уйти от поражения. Сначала забил Крамарич, затем Модрич. Таким образом, за два тура до завершения отбора Хорватия потеряла лидерство в группе Н, пропустив вперед Россию, которая опережает на два очка. Очная встреча клетчатых со сборной страны-оккупанта состоится в последнем туре.
Отбор к ЧМ-2022
Группа H, восьмой тур
Хорватия - Словакия 2:2
Голы: Крамарич 25, Модрич 71 – Шранц 20, Гараслин 45
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