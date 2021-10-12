Хорватия - Словакия 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Словакия, которые встречались в восьмом туре отбора к ЧМ-2022. Гости дважды выходили вперед, но хозяева смогли уйти от поражения. Сначала забил Крамарич, затем Модрич. Таким образом, за два тура до завершения отбора Хорватия потеряла лидерство в группе Н, пропустив вперед Россию, которая опережает на два очка. Очная встреча клетчатых со сборной страны-оккупанта состоится в последнем туре.

Отбор к ЧМ-2022

Группа H, восьмой тур

Хорватия - Словакия 2:2

Голы: Крамарич 25, Модрич 71 – Шранц 20, Гараслин 45