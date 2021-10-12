Босния и Герцеговина забила свой гол и отыграла отставание в 1 мяч. У Украины ещё 10 минут, чтобы выйти вперед.

Мирослав Стеванович навесной передачей вывел Ариеля Ахмедоджича на ударную позицию в штрафной. Последний уверенно пробил и забил в нижний левый угол на 77 минуте встречи. 1:1.

Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.