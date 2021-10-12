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1:1. Украина пропускает в конце матча с Боснией – Видео

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

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1:1. Украина пропускает в конце матча с Боснией – Видео

UEFA

Новина українською

Босния и Герцеговина забила свой гол и отыграла отставание в 1 мяч. У Украины ещё 10 минут, чтобы выйти вперед.

Мирослав Стеванович навесной передачей вывел Ариеля Ахмедоджича на ударную позицию в штрафной. Последний уверенно пробил и забил в нижний левый угол на 77 минуте встречи. 1:1.

Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.

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В статье: Босния и Герцеговина Национальная сборная Украины
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Комментарии (12)
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oven333 (Полтава)
12.10.2021 в 23:48
Некуй с такой игрой из группы выходить
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0
0
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:47
Хто такі Булеца і Сікан, що вони роблять у збірній?
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0
0
oven333 (Полтава)
12.10.2021 в 23:45
Отдали центр поля,прижались к воротам,прессинг нулевойЛюбая атака боснийцев-пожар в штрафной.Опять проволынили с заменами.Ярмола и ярема сдохли с 65-й.Степаненко косячил.
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0
0
Вежливые люди) (Буда)
12.10.2021 в 23:41
та главное песню перед матчем спели хорошо) может на евровидос 2022 прокатит
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
12.10.2021 в 23:39
Физрук сказал-физрук сделал. Пацаны как загнанные кони после 65й минуты. Где сил хватало-там доминировали, и на этом все закончилось. Петраков планировал все матчи выигрывать одним единственным способом -нахрапом, а про тактическую гибкость он просто ничего не слышал. Теперь в Боснии либо победа либо на выход.
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+3
0
FMykolka (Kиев)
12.10.2021 в 23:37
Всі гнали на Миколенка, а з під Соболя забили гол
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+1
-1
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:36
Зубкоф,Сцикан,Булеца Кто это вообще????Соболь не уровень.
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+1
-2
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:36
Босния в разы сильнее Украины. В конце 1 тайма давила и имела моменты, и весь 2 тайм давит, атакует, имеет моменты и забивает. Победа над Финами случайна. И с каких пор, 77 минута это конец матча?? Конец матча это 90+ минута клоуны. Что игроки, что тренер, что журналисты полные днища.
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 23:34
Спасибо. Всем наплевать на мнение других и критику их любимчиков, но...... Не хватает в центре силы (типо Малиновского), ну не тянет ваш Шапаренко с обрезами, потерями, прямолинейностью..... при всех почти передачах вперёд через него...... Миколенко травмирован, то хоть приятно и спокойно за левый фланг (Соболь). Петраков искренне хороший, но хороший парень - не профессия! Пятов - лучший в последних матчах, где он стоит! Ярмоленко, не сверх активно, но уровень держит отлично...... Марлос - не нужен, Малиновский - не нужен, Соболь и Пятов стали по необходимости, а можно же всех вместе было бы поставить и небоятся ещё менять вовремя Яремчука и небыло бы такой ситуации в таблице...... Шевченко до короновируса так играл и какой был результат?! ............
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+3
0
avatar
Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:34
Идите со Львова пешком.Позорники.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 23:35
Поездом Петраков возит)
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+1
0
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Horus (Днепропетровск)
12.10.2021 в 23:31
Увидев на 70-й минуте Сидорчука вместо лучшего (имхо) игрока сборной, Шапаренко, плюнул - и ушел курить трубку. Оказалось, не зря. Играть на отбой дома с сербами, проиграв по ударам почти в 3 раза, - это отстой. При том, что команда до 70-й минуты играла вовсе неплохо. Это однозначно поражение Петракова, а не команды.
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+4
0


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