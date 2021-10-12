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1:1. Украина пропускает в конце матча с Боснией – Видео
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UEFA
Босния и Герцеговина забила свой гол и отыграла отставание в 1 мяч. У Украины ещё 10 минут, чтобы выйти вперед.
Мирослав Стеванович навесной передачей вывел Ариеля Ахмедоджича на ударную позицию в штрафной. Последний уверенно пробил и забил в нижний левый угол на 77 минуте встречи. 1:1.
Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.
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Комментарии (12)
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oven333 (Полтава)
12.10.2021 в 23:48
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vlotko (Броди)
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oven333 (Полтава)
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Вежливые люди) (Буда)
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kalan-86 (Анкара)
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FMykolka (Kиев)
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Ракицкий (Питер)
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Golfik25 (Киев)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Horus (Днепропетровск)
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