Португалия - Люксембург 5:0. Два пенальти за 10 минут и хет-трик от Роналду

На своем поле Люксембург навязал борьбу Португалии и даже забил усилиями Жерсона Родригеса. Повторить этот подвиг на поле европейских бразильцев не получилось.

В сущности, матч закончился уже на 10-й минуте. К тому времени Португалия заработала право на два пенальти, и оба по делу - за подножки в штрафной. Разумеется, оба раза к мячу подходил Криштиану.

Второй 11-метровый ему довелось перебивать по решению судьи, и повторную попытку Роналду исполнил откровенно плохо, но вратарь гостей Морис пропустил мяч между рук.

Впрочем, для него это было лишь начало. Удар Бруну Фернандеша с острого угла на 17-й минуте тоже прошел аккурат между руками голкипера и под ним самим.

58 Career Hatrick

10 international Hatrick

Cristiano Ronaldo scored his 58th Hatrick of his career and 10th Hatrick for Portugal national team.



Incredible.

#PORLUX pic.twitter.com/8iyz870aXS