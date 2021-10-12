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Португалия - Люксембург 5:0. Два пенальти за 10 минут и хет-трик от Роналду

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Вратарь гостей помогал как мог

Португалия - Люксембург 5:0. Два пенальти за 10 минут и хет-трик от Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На своем поле Люксембург навязал борьбу Португалии и даже забил усилиями Жерсона Родригеса. Повторить этот подвиг на поле европейских бразильцев не получилось.

В сущности, матч закончился уже на 10-й минуте. К тому времени Португалия заработала право на два пенальти, и оба по делу - за подножки в штрафной. Разумеется, оба раза к мячу подходил Криштиану.

Второй 11-метровый ему довелось перебивать по решению судьи, и повторную попытку Роналду исполнил откровенно плохо, но вратарь гостей Морис пропустил мяч между рук.

Впрочем, для него это было лишь начало. Удар Бруну Фернандеша с острого угла на 17-й минуте тоже прошел аккурат между руками голкипера и под ним самим.

Полевые игроки Люксембурга играли под стать своему голкиперу. Защита умудрилась выполнить вдвое меньше отборов, чем соперник, который владел мячом большую половину игры. Атака же нанесла первый удар в сторону ворот Патрисиу аж на 54-й минуте.

Португалия видела, что такие "Красные львы" совершенно неопасны, и потому забив третий, уже не форсировала события. Оставшиеся до свистка 70 минут хозяева отбегали вяло и без особого интереса. Как итог - "всего лишь" два гола. Опорник "Спортинга" Жоау Палинья воспользовался неудачным выходом из ворот Мориса, ну а Роналду оформил хет-трик, когда уже и свои открвоенно ждали свистка.

Победа не вывела Португалию на первое место - там все еще располагается Сербия, вымучившая сегодня победу над Азербайджаном. Правда, у "Селессау" есть матч в запасе, так что в целом все под контролем.

У Люксембурга 6 очков и на ЧМ мы его уже точно не увидим, что, по правде говоря, и хорошо. Ему там пока не место.

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Португалия - Люксембург - 5:0

Голы: Роналду 8, 13 (оба с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 17, Палинья, 69

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш - Моутинью (Жоау Мариу, 65), Палинья (Рубен Невеш, 73), Бруну Фернандеш (Гедеш, 80) - Бернарду Силва (Нуньеш, 80), Андре Силва (Леау, 73), Роналду

Люксембург: Морис - Янс, Шано, Карлсон, Пинто (Муратович, 88) - Синани (Вейга, 88), Мартинс, Баррейро, Оливье Тилль (Борхес, 46) - Жерсон, Себастьян Тилль (Девиль, 46)

Предупреждения: Мендеш, 22, Канселу, 84 - Мартинс, 32

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В статье: Португалия Люксембург
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Комментарии (4)
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Blackboria (Тернопіль)
12.10.2021 в 23:41
Хет-трік, чорт забирай
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-1
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Blackboria (Тернопіль)
12.10.2021 в 23:40
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-1
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Blackboria (Тернопіль)
12.10.2021 в 23:40
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-1
Вежливые люди) (Буда)
12.10.2021 в 23:40
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