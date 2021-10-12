Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия - Люксембург 5:0. Два пенальти за 10 минут и хет-трик от Роналду
Вратарь гостей помогал как мог
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
На своем поле Люксембург навязал борьбу Португалии и даже забил усилиями Жерсона Родригеса. Повторить этот подвиг на поле европейских бразильцев не получилось.
В сущности, матч закончился уже на 10-й минуте. К тому времени Португалия заработала право на два пенальти, и оба по делу - за подножки в штрафной. Разумеется, оба раза к мячу подходил Криштиану.
Второй 11-метровый ему довелось перебивать по решению судьи, и повторную попытку Роналду исполнил откровенно плохо, но вратарь гостей Морис пропустил мяч между рук.
Впрочем, для него это было лишь начало. Удар Бруну Фернандеша с острого угла на 17-й минуте тоже прошел аккурат между руками голкипера и под ним самим.
58 Career Hatrick— AiScore (@aiscoreofficial) October 12, 2021
10 international Hatrick
Cristiano Ronaldo scored his 58th Hatrick of his career and 10th Hatrick for Portugal national team.
Incredible.
#PORLUX pic.twitter.com/8iyz870aXS
Полевые игроки Люксембурга играли под стать своему голкиперу. Защита умудрилась выполнить вдвое меньше отборов, чем соперник, который владел мячом большую половину игры. Атака же нанесла первый удар в сторону ворот Патрисиу аж на 54-й минуте.
Португалия видела, что такие "Красные львы" совершенно неопасны, и потому забив третий, уже не форсировала события. Оставшиеся до свистка 70 минут хозяева отбегали вяло и без особого интереса. Как итог - "всего лишь" два гола. Опорник "Спортинга" Жоау Палинья воспользовался неудачным выходом из ворот Мориса, ну а Роналду оформил хет-трик, когда уже и свои открвоенно ждали свистка.
Победа не вывела Португалию на первое место - там все еще располагается Сербия, вымучившая сегодня победу над Азербайджаном. Правда, у "Селессау" есть матч в запасе, так что в целом все под контролем.
У Люксембурга 6 очков и на ЧМ мы его уже точно не увидим, что, по правде говоря, и хорошо. Ему там пока не место.
Отбор ЧМ-2022. Сан--Жоао да Венда. "Эштадиу Алгарве"
Португалия - Люксембург - 5:0
Голы: Роналду 8, 13 (оба с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 17, Палинья, 69
Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш - Моутинью (Жоау Мариу, 65), Палинья (Рубен Невеш, 73), Бруну Фернандеш (Гедеш, 80) - Бернарду Силва (Нуньеш, 80), Андре Силва (Леау, 73), Роналду
Люксембург: Морис - Янс, Шано, Карлсон, Пинто (Муратович, 88) - Синани (Вейга, 88), Мартинс, Баррейро, Оливье Тилль (Борхес, 46) - Жерсон, Себастьян Тилль (Девиль, 46)
Предупреждения: Мендеш, 22, Канселу, 84 - Мартинс, 32
Популярное сейчас
- Украина - Босния 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Отбор на ЧМ-2022. Сборные, которые проходят в плей-офф после семи туров - Украина пока в их числе
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк