Португалия - Люксембург 5:0. Два пенальти за 10 минут и хет-трик от Роналду

На своем поле Люксембург навязал борьбу Португалии и даже забил усилиями Жерсона Родригеса. Повторить этот подвиг на поле европейских бразильцев не получилось.

В сущности, матч закончился уже на 10-й минуте. К тому времени Португалия заработала право на два пенальти, и оба по делу - за подножки в штрафной. Разумеется, оба раза к мячу подходил Криштиану.

Второй 11-метровый ему довелось перебивать по решению судьи, и повторную попытку Роналду исполнил откровенно плохо, но вратарь гостей Морис пропустил мяч между рук.

Впрочем, для него это было лишь начало. Удар Бруну Фернандеша с острого угла на 17-й минуте тоже прошел аккурат между руками голкипера и под ним самим.

58 Career Hatrick

10 international Hatrick

Cristiano Ronaldo scored his 58th Hatrick of his career and 10th Hatrick for Portugal national team.



Incredible.

#PORLUX pic.twitter.com/8iyz870aXS — AiScore (@aiscoreofficial) October 12, 2021

Полевые игроки Люксембурга играли под стать своему голкиперу. Защита умудрилась выполнить вдвое меньше отборов, чем соперник, который владел мячом большую половину игры. Атака же нанесла первый удар в сторону ворот Патрисиу аж на 54-й минуте.

Португалия видела, что такие "Красные львы" совершенно неопасны, и потому забив третий, уже не форсировала события. Оставшиеся до свистка 70 минут хозяева отбегали вяло и без особого интереса. Как итог - "всего лишь" два гола. Опорник "Спортинга" Жоау Палинья воспользовался неудачным выходом из ворот Мориса, ну а Роналду оформил хет-трик, когда уже и свои открвоенно ждали свистка.

Победа не вывела Португалию на первое место - там все еще располагается Сербия, вымучившая сегодня победу над Азербайджаном. Правда, у "Селессау" есть матч в запасе, так что в целом все под контролем.

У Люксембурга 6 очков и на ЧМ мы его уже точно не увидим, что, по правде говоря, и хорошо. Ему там пока не место.

Отбор ЧМ-2022. Сан--Жоао да Венда. "Эштадиу Алгарве"

Португалия - Люксембург - 5:0

Голы: Роналду 8, 13 (оба с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 17, Палинья, 69

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш - Моутинью (Жоау Мариу, 65), Палинья (Рубен Невеш, 73), Бруну Фернандеш (Гедеш, 80) - Бернарду Силва (Нуньеш, 80), Андре Силва (Леау, 73), Роналду

Люксембург: Морис - Янс, Шано, Карлсон, Пинто (Муратович, 88) - Синани (Вейга, 88), Мартинс, Баррейро, Оливье Тилль (Борхес, 46) - Жерсон, Себастьян Тилль (Девиль, 46)

Предупреждения: Мендеш, 22, Канселу, 84 - Мартинс, 32