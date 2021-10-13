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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая европейская сборная получила путевку на Чемпионат мира-2022

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

100-процентный результат

Вторая европейская сборная получила путевку на Чемпионат мира-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После сборной Германии, которая в понедельник после победы над Северной Македонией стала недосягаемой для конкурентов, выход в финальную часть чемпионата мира оформила сборная Дании.

Полуфиналист прошлого Евро в отборе продемонстрировал невероятный результат. Дания выиграла восемь из восьми матчей с общим счетом 27:0. Во вторник команда Каспера Хюмланда обыграла Австрию, таким образом главный преследователь - сборная Шотландии – за два тура до завершения группового этапа потерял всякие шансы опередить датскую сборную.

Таким образом уже официально известны участника предстоящего Чемпионата мира - Катар как хозяин, Германия и Дания, для которой это будет уже шестое участие в решающем турнире мирового футбольного форума.

Напомним, что Мундиаль пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: Дания отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 07:55
Прочитал и сразу подумал: "Неужели Украина? Может отдельно дали за поддержание интриги в каждом матче и миролюбивость?"
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0
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.10.2021 в 08:46
я почему-то о России подумал
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0
-1


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