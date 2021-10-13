Вторая европейская сборная получила путевку на Чемпионат мира-2022

После сборной Германии, которая в понедельник после победы над Северной Македонией стала недосягаемой для конкурентов, выход в финальную часть чемпионата мира оформила сборная Дании.

Полуфиналист прошлого Евро в отборе продемонстрировал невероятный результат. Дания выиграла восемь из восьми матчей с общим счетом 27:0. Во вторник команда Каспера Хюмланда обыграла Австрию, таким образом главный преследователь - сборная Шотландии – за два тура до завершения группового этапа потерял всякие шансы опередить датскую сборную.

Таким образом уже официально известны участника предстоящего Чемпионата мира - Катар как хозяин, Германия и Дания, для которой это будет уже шестое участие в решающем турнире мирового футбольного форума.

Напомним, что Мундиаль пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.