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Вторая европейская сборная получила путевку на Чемпионат мира-2022
100-процентный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После сборной Германии, которая в понедельник после победы над Северной Македонией стала недосягаемой для конкурентов, выход в финальную часть чемпионата мира оформила сборная Дании.
Полуфиналист прошлого Евро в отборе продемонстрировал невероятный результат. Дания выиграла восемь из восьми матчей с общим счетом 27:0. Во вторник команда Каспера Хюмланда обыграла Австрию, таким образом главный преследователь - сборная Шотландии – за два тура до завершения группового этапа потерял всякие шансы опередить датскую сборную.
Таким образом уже официально известны участника предстоящего Чемпионата мира - Катар как хозяин, Германия и Дания, для которой это будет уже шестое участие в решающем турнире мирового футбольного форума.
Напомним, что Мундиаль пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.
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