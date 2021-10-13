Соломон оформил ассист за Израиль в матче против Молдовы

В рамках квалификации Чемпионата мира -2022 сборная Израиля победила на своем поле команду Молдовы. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев с первых минут на поле вышел вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон, который отыграл 90 минут встречи. За это время футболист отличился результативной передачей. Израильтянин ассистировал Эран Захави.

Для Соломона это седьмая результативная передача в составе сборной Израиля. Также на его счету 4 гола в 24 матчах.

Отметим, в турнирной таблице отборочной группы F Израиль занимает 3-е место, набрав 13 очков в 8 матчах

Израиль - Молдова - 2:1

Голы: Захави,28, Даббур,49 – Николэеску, 90.