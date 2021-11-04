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Сборная Англии объявила заявку на матчи с Албанией и Сан-Марино

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Они состоятся 12 и 15 ноября

Сборная Англии объявила заявку на матчи с Албанией и Сан-Марино

Фото: The Guardian / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Вратари: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал");

Защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилвелл ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Харри Магуайр, Люк Шоу (все — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер (все — "Манчестер Сити"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла");

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");

Форварды: Тэмми Абрахам ("Рома"), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Фил Фоуден (все — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал").

Сборная Англии проведет два матча: 12 ноября против Албании и 15 ноября против Сан-Марино.

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В статье: Национальная сборная Англии
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Комментарии (2)
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Primeval (Одесса)
04.11.2021 в 17:36
Вы перечитывать свои заголовки, после того, как переводите? Что ещё за "обїявила"?
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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