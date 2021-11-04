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Сборная Англии объявила заявку на матчи с Албанией и Сан-Марино
Они состоятся 12 и 15 ноября
Фото: The Guardian / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.
Вратари: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал");
Защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилвелл ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Харри Магуайр, Люк Шоу (все — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер (все — "Манчестер Сити"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла");
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");
Форварды: Тэмми Абрахам ("Рома"), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Фил Фоуден (все — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал").
Сборная Англии проведет два матча: 12 ноября против Албании и 15 ноября против Сан-Марино.
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