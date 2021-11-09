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Истошный крик во время удара по воротам. Лидер сборной Франции получил травму на тренировке

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Недостаточно хорошо разогрелся?

Истошный крик во время удара по воротам. Лидер сборной Франции получил травму на тренировке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба был вынужден прервать для себя тренировочную сессию "триколор" и покинул поле, явно прихрамывая. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Хавбек отрабатывал удары по воротам и после одного из выстрелов закричал, схватившись рукой за заднюю поверхность бедра.

Напомним, в рамках ноябрьского международного перерыва Франция сыграет с Казахстаном (13 ноября) и Финляндией (16 ноября). В текущем сезоне Погба провел 13 матчей на клубном уровне и оформил 7 результативных передач.

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В статье: Франция Поль Погба
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Комментарии (1)
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Il Gatto
09.11.2021 в 11:33
>Несамовитий крик
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