Истошный крик во время удара по воротам. Лидер сборной Франции получил травму на тренировке

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба был вынужден прервать для себя тренировочную сессию "триколор" и покинул поле, явно прихрамывая. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Хавбек отрабатывал удары по воротам и после одного из выстрелов закричал, схватившись рукой за заднюю поверхность бедра.

???????? Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

Напомним, в рамках ноябрьского международного перерыва Франция сыграет с Казахстаном (13 ноября) и Финляндией (16 ноября). В текущем сезоне Погба провел 13 матчей на клубном уровне и оформил 7 результативных передач.