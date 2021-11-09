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Игрок Лестера не поможет сборной Бельгии из-за повреждения
Прямо эпидемия какая-то…
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Лестер Сити" Юри Тилеманс выбыл на 2-3 недели из-за травмы голеностопа, об этом сообщает журналист Роб Тэннер у себя в Твиттере.
Хавбек пропустит матчи национальной команды Бельгии против сборных Эстонии и Уэльса в рамках квалификации на чемпионат мира. Мундиаль состоится в Катаре в 2022 году.
Leicester's Youri Tielemans has been ruled out of action for 2-3 weeks with a calf/ankle injury, it has been announced— Rob Tanner (@RobTannerLCFC) November 8, 2021
Tielemans has withdrawn from the Belgium squad for their World Cup qualifiers against Estonia and Wales, and will undergo further treatment with Leicester #LCFC
Тилеманс останется в Англии и будет проходить восстановление с клубными врачами. В текущем сезоне 24-летний бельгийский исполнитель забил 3 гола и оформил 3 ассиста в 17 матчах за "Лестер" во всех турнирах.
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