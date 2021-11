Игрок Лестера не поможет сборной Бельгии из-за повреждения

Полузащитник "Лестер Сити" Юри Тилеманс выбыл на 2-3 недели из-за травмы голеностопа, об этом сообщает журналист Роб Тэннер у себя в Твиттере.

Хавбек пропустит матчи национальной команды Бельгии против сборных Эстонии и Уэльса в рамках квалификации на чемпионат мира. Мундиаль состоится в Катаре в 2022 году.

Leicester's Youri Tielemans has been ruled out of action for 2-3 weeks with a calf/ankle injury, it has been announced

Tielemans has withdrawn from the Belgium squad for their World Cup qualifiers against Estonia and Wales, and will undergo further treatment with Leicester #LCFC