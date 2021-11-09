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Игрок Лестера не поможет сборной Бельгии из-за повреждения

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Прямо эпидемия какая-то…

Игрок Лестера не поможет сборной Бельгии из-за повреждения

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Лестер Сити" Юри Тилеманс выбыл на 2-3 недели из-за травмы голеностопа, об этом сообщает журналист Роб Тэннер у себя в Твиттере.

Хавбек пропустит матчи национальной команды Бельгии против сборных Эстонии и Уэльса в рамках квалификации на чемпионат мира. Мундиаль состоится в Катаре в 2022 году.

Тилеманс останется в Англии и будет проходить восстановление с клубными врачами. В текущем сезоне 24-летний бельгийский исполнитель забил 3 гола и оформил 3 ассиста в 17 матчах за "Лестер" во всех турнирах.

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В статье: Бельгия Юри Тилеманс Лестер Сити
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