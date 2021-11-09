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Арсен Венгер: Неприятие проведения ЧМ каждые 2 года основано на эмоциях

Чемпионат мира FIFA
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Очередной спич француза в защиту инициативы

Арсен Венгер: Неприятие проведения ЧМ каждые 2 года основано на эмоциях

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в 2 года. "Молодое поколение поддерживает эту идею, а те, кому за 50, выступают против нее", – приводит его слова Sky Sports.

"Я удивлен тем, что в обществе, свободном от дискриминации, любой человек, идущий по улице, на вопрос о том, хороша ли идея о проведении женского чемпионата мира раз в два года, ответит: "Да, прекрасно, это поможет развитию игры".

Тогда почему это плохо для мужчин? Это демонстрирует, что неприятие (идеи о ЧМ раз в 2 года) основано на эмоциях. Мы выросли, зная, что чемпионат мира проходит каждые четыре года, и мы хотим, чтобы все осталось по-прежнему.

Мнения в наших опросах разделились. Молодое поколение поддерживает эту идею, а те, кому за 50, выступают против нее.

Не нужно бояться. Современный парень, который смотрит футбол, хорошо осведомлен, он требователен, ему важно качество того, что он смотрит. Сегодня существует запрос на качество, а люди хорошо информированы. Мы несем ответственность за то, чтобы это качество им предоставить", – сказал Венгер в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, что недавно Венгер от лица ФИФА предложил проводить Чемпионат мира раз в два года. Против инициативы выступило множество тренеров и людей из индустрии.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (2)
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vituynia (Черкассы)
09.11.2021 в 21:58
Неприятие основано на здравом смысле и желании сохранить,такое явление как футбол, в принципе. Но старому маразматику этого уже не понять. А то что подобный бред поддерживает некоторая часть молодых, так им футбол,как таковой, побоку. Главное деньги. Много денег. А дальше хоть трава не расти.
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veles7 (Днепр)
09.11.2021 в 21:37
Мы против, потому что ЧМ раз в 2 года станет постылой обыденностью, никому не интересной. Как чемпионат мира по хоккею сейчас. И пусть месье вспомнит, почему в Лиге Чемпионов в своё время отменили второй групповой этап. Новатор хренов.
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