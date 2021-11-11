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0-1. Украина пропускает первой от Болгарии – Видео
"Готовы" к Боснии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины неожиданно первой пропустила от Болгарии.
Радослав Кирилов открыл счет в матче, поставив под вопрос успех Украины в матче против Боснии.
Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.11.2021 в 20:45
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 20:33
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cucumber (Киев)
11.11.2021 в 20:27
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