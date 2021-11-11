0-1. Украина пропускает первой от Болгарии – Видео

Сборная Украины неожиданно первой пропустила от Болгарии.

Радослав Кирилов открыл счет в матче, поставив под вопрос успех Украины в матче против Боснии.

Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.