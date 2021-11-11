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0-1. Украина пропускает первой от Болгарии – Видео

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

"Готовы" к Боснии

0-1. Украина пропускает первой от Болгарии – Видео

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины неожиданно первой пропустила от Болгарии.

Радослав Кирилов открыл счет в матче, поставив под вопрос успех Украины в матче против Боснии.

Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.

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В статье: Национальная сборная Украины сборная Болгарии
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.11.2021 в 20:45
Дрыщан в воротах - горе для сборной.
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 20:33
Малина и Зина не какие--меняйте
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0
0
cucumber (Киев)
11.11.2021 в 20:27
Відвертий ляп Матвієнка.
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-1


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