Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа F, девятый тур

12 ноября. Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Австрия – Израиль 21:45

Австрия

Серия поражений в последних турах отбора лишила Австрию надежд на поездку в Катар. Ключевыми стали поражения от конкурентов - Израиля (5:2) и Шотландии (0:1). Победа над Фарерскими островами (0:2) уже ничего не решала, а сборной Данни хоть и удалось дать достойным отпор, но команда Каспера Юльманна всё равно в своей типичной манере забрала сухую победу, хоть и со скромным счётом 1:0.

Сейчас у команды Франко Фоды не осталось даже математических шансов на вторую строчку, и в их силах лишь отомстить израильтянам и достойно завершить квалификацию. Скорее всего, она станет для австрийцев последней под руководством немецкого наставника. Потому как после Евро команда откровенно сдала и никаких предпосылок для прогресса не видно.

Израиль

Сборная Израиля имеет 4 очка отставания от второй строчки, но команда Виллибальда Руттенштайнера и не думает сдаваться за два тура до финиша - слишком много сил было положено до этого. Огромным плюсом перед игрой с Австрией является прошлое Руттенштайнера, много лет проработавшего спортивным директором сборной из родной страны и знающий их команду изнутри. Это сыграло немаловажную роль в победе в первой встрече команд.

Израильтяне являются одной из самых бескомпромиссных команд отбора, лишь раз поделив очки с соперниками. Предпочитают действовать на контратаках, делая ставку на убийственный дуэт форвардов Захави-Даббур. Эта парочка является самой результативной в отборе, имея на общем счету 13 из 18 голов сборной. Во многом от того, удастся ли австрийцам их нейтрализовать дуэт, и будет зависеть итог встречи.

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Статистика и факты

Захави и Даббур – самый результативный дуэт отбора (13 голов)

В последних 6 встречах Израиля было забито больше 3 голов

Австрия наоборот предпочитает низкорезультативные встречи - в 3 последних было забито меньше 3 мячей

Израиль забивал минимум дважды в 5 из 6 последних матчах отбора

Личные встречи

Соперники встречались между собой 12 раз. У Австрии 5 побед, у Израиля – 3. Ещё 4 игры завершились вничью. При этом общая разница мячей говорит в пользу Израиля – 22:23. В 5 последних личных поединках оба соперника неизменно отмечались как минимум по разу.

Ориентировочные составы

Австрия: Бахманн – Алаба, Хинтереггер, Мвене, Триммель – Ильзанкер, Гриллич – Баумгартнер, Забитцер, Шопф – Арнаутович

Израиль: Марсиано – Огани, Биттон, Тиби – Менахем, Соломон, Перец, Натхо, Абу-Фани – Захави, Даббур

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Австрия - Израиль от UA-Футбол

Ставка: обе забьют. Австрийцы должны брать реванш за разгром в Хайфе, но быть уверенным в команде Франко Фоды сейчас трудно – они слишком нестабильно. Зато в успехе обоих атак можно не сомневаться. За исключением игр с Данией в 5 из 6 матчах Израиля оба соперника забивали. Та же тенденция сохраняется в 5 последних личных встречах Австрии и Израиля.