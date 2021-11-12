Главная сенсация дня. Грузия - Швеция 2:0. Видео голов и обзор матча

Шведы за два тура до завершения отбора имели преимущество над Испанией. Чтобы оно сохранилось перед очной встречей, нужно было одолеть Грузию на выезде. Соперник, конечно, амбициозен, но Швеция была безусловным фаворитом, тем более что в основу вернулся Златан Ибрагимович. Но не так получилось. Нанеся 20 ударов по воротам, шведы так ни разу и не забили, тогда как грузины смогли дважды отправить мяч в сетку ворот гостей. Теперь в последнем туре, чтобы напрямую попасть на ЧМ, Швеции предстоит обыграть Испанию на ее поле. Удастся ли? Вашему вниманию видеообзор матча Грузия – Швеция, в котором 70 минут отыграл воспитанник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

Отбор на ЧМ. Группа B. Батуми. "Аджарабет Арена"

Грузия - Швеция - 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 77