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Главная сенсация дня. Грузия - Швеция 2:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Грузия – Швеция, отбор в ЧМ-2022, 11 ноября 2021

Главная сенсация дня. Грузия - Швеция 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - nakrebi.ge/

Новина українською

Шведы за два тура до завершения отбора имели преимущество над Испанией. Чтобы оно сохранилось перед очной встречей, нужно было одолеть Грузию на выезде. Соперник, конечно, амбициозен, но Швеция была безусловным фаворитом, тем более что в основу вернулся Златан Ибрагимович. Но не так получилось. Нанеся 20 ударов по воротам, шведы так ни разу и не забили, тогда как грузины смогли дважды отправить мяч в сетку ворот гостей. Теперь в последнем туре, чтобы напрямую попасть на ЧМ, Швеции предстоит обыграть Испанию на ее поле. Удастся ли? Вашему вниманию видеообзор матча Грузия – Швеция, в котором 70 минут отыграл воспитанник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

Отбор на ЧМ. Группа B. Батуми. "Аджарабет Арена"
Грузия - Швеция - 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 77

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В статье: Швеция Грузия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
12.11.2021 в 08:43
О, есть хороший кандидат на плей-офф с СбУ! :)
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