Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главная сенсация дня. Грузия - Швеция 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Грузия – Швеция, отбор в ЧМ-2022, 11 ноября 2021
фото - nakrebi.ge/
Шведы за два тура до завершения отбора имели преимущество над Испанией. Чтобы оно сохранилось перед очной встречей, нужно было одолеть Грузию на выезде. Соперник, конечно, амбициозен, но Швеция была безусловным фаворитом, тем более что в основу вернулся Златан Ибрагимович. Но не так получилось. Нанеся 20 ударов по воротам, шведы так ни разу и не забили, тогда как грузины смогли дважды отправить мяч в сетку ворот гостей. Теперь в последнем туре, чтобы напрямую попасть на ЧМ, Швеции предстоит обыграть Испанию на ее поле. Удастся ли? Вашему вниманию видеообзор матча Грузия – Швеция, в котором 70 минут отыграл воспитанник "Динамо" Георгий Цитаишвили.
Отбор на ЧМ. Группа B. Батуми. "Аджарабет Арена"
Грузия - Швеция - 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 77
Популярное сейчас
- "Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной
- Диалло: Я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке
- Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией
- 1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО