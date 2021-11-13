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Саутгейт продлит контракт со сборной Англии
Заслуженно?
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии решила продлить контракт с текущим наставником сборной "трех львов" Гаретом Саутгейтом. Об этом сообщает Sky Sports.
В настоящее время контракт со специалистом действителен до завершения Чемпионата мира-2022 в Катаре, то есть до конца следующего года. Новое соглашение должно захватить еще и Евро-2024, которое состоится в Германии, то есть будет продлено на полтора года.
Напомним, что Саутгейт возглавляет на постоянной основе сборную Англии с ноября 2016 года. До этого он провел четыре матча с приставкой “исполняющего обязанности”.
Во главе “трех львов” наставник дошел до полуфинала ЧМ-2018, а также финала Евро-2020.
Отметим, что для квалификации на Мундиаль в Катаре сборной Англии нужно добыть хотя бы одно очко в выездном поединке против Сан-Марино. Тогда подопечные Саутейта окончательно закрепят за собой первую позицию и выйдут напрямую на Чемпионат мира.
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