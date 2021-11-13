  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после победы Финляндии
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после победы Финляндии

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(6 голосов)

Финны подвинули нас на третье место

Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после победы Финляндии

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 13 ноября, проходят матчи предпоследнего тура в группе D европейского отбора на ЧМ-2022, в которой выступает сборная Украины. В этом туре сине-желтые не играли, но свой интерес был, поскольку встречались прямые конкуренты - Босния и Герцеговина принимала Финляндию. В итоге финны одержали победу со счетом 1:3 и вышли на второе место - у них на два очка больше, чем у Украины.

У Украины же на два очка больше чем у Боснии. Это значит, что балканская команда уже официально потеряла шансы на плей-офф. Именно с Боснией сыграет Украина в последнем туре, команде Петракова нужна будет лишь победа, чтобы обойти Финляндию. Но условием нашего выхода на второе место также будет поражение финнов от Франции в последнем туре. Если же Украина обыграет Боснию, а Финляндия сыграет вничью с Францией, у двух команд будет равное количество очков и тогда будет считаться разница забитых и пропущенных голов.

Добавим, что сегодня Франция сыграет с Казахстаном и в случае победы гарантирует себе путевку на Мундиаль в Катаре.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12
2 Финляндия 7 3 2 2 10-8 +2 11
3 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9
4 Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9-10 -1 7
5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 -7 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (60)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:20
Теперь нужна только победа! А раньше не нужна была, нужна была ничья! У у е-е-е....
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
13.11.2021 в 20:14
Это очень хорошо, что нам надо побеждать в два мяча и более. Это на случай ничьи финнов с Французами, а она вполне вероятна. Хоть не будем за те 1:0 держаться, хотя и их еще надо сделать
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
13.11.2021 в 20:12
Пппц,у казахов 3 очка,и два из них мы отдали им мы...шок и только ((((
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 20:11
Петракова жалко подставили тренера за копейки --Павелко ждёт Реброва --лучше бы убрал Ротаня позорника -физрука а в молодёжку поставить Петракова если уберут с основной сборной
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:03
Минисота
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:02
Кавалок
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
13.11.2021 в 19:54
существует вариант, при котором Украина как можно крупнее побеждает Боснию, а Франция крупно проигрывает Казахстану и Финляндии — и при равенстве очков украинцы могут обойти францию по разности мячей.
Ответить
0
-1
JudgeDredd (Киев)
13.11.2021 в 20:12
Ответить
0
-1
kanoist (мариуполь)
13.11.2021 в 20:13
Вы че там курите в Одессе?))) Поделись))))
Ответить
0
-1
Djon (Киев)
13.11.2021 в 20:20
фантазер
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 19:44
Меня удивляют панические комментарии.То что Финляндия сейчас вторая это не их заслуги,а просер Украины.Мы сами потеряли 6 стопроцентных очей. Не надо переоценивать Финляндию.
Ответить
0
0
Djon (Киев)
13.11.2021 в 20:21
не 6, а 8
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
13.11.2021 в 19:36
У нас кожен відбір, хоч в Європу , хоч на Світ, якщо залишається до кінця відбору матчів три починається з теоретичних розрахунків, якщо збірна України все виграє, а суперники найближчі зіграють так як нам треба, отоді ми..... А Україна від матчу до матчу не виграє, а суперники грають зовсім не так як ми плануємо.....Але нічого і в останньому матчі нас знову влаштовує тільки перемога, а суперників поразка, ну що ж побачимо.... Як то кажуть дурень думкою багатіє до останнього матчу, до останньої хвилини останнього матчу..... Ну будемо надіятися, як завжди.
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
13.11.2021 в 19:22
Ну от, тоді буде рахуватися різниця забитих і пропущених , а вона буде рівна.
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
13.11.2021 в 19:21
если ничья с францией , и наша победа , проходим ?
Ответить
0
0
Djon (Киев)
13.11.2021 в 20:28
при даному розкладі є нюанси. згідно з регламентом, при рівності очків, в першу чергу береться до уваги різничя м'ячів, потім найбільша кількість забитих м'ячів у всіх матчах, а вже потім очні зустрічі.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
13.11.2021 в 18:57
Зачем вы так рветесь на чм, хотите еще побольше позора? У нас за все время независимости самая слабая команда..Это реально наш уровень,между сан Марино и казахами....неприятно осозновать,но вот такая реальность... кое как отмучались, и на том спасибо... чм этим калекам? зачем,?опозорится еше разок?спасибо хватило....Даже если бы босния и фины сыграли в ничью. Каким образом это поменяет 11 брёвен на поле,?
Ответить
+1
-13
storm_ua (Николаев)
13.11.2021 в 19:05
Жаль Петракова,после андрюхиных перекатываний мяча с одного края на другой,он внес глоток свежей игры,вертикальная игра,куча моментов, но еще раз,у нас самая слабая сборная за все время независимости,поэтому нифика не забивают,и легко пропускают всякую фикню
Ответить
+2
-3
balamyt (Boston)
13.11.2021 в 20:10
А какая сборная попала с 1го места на ЕВРО 20 ...а в Лиге Наций в гр. А может ..вроде те же футболисты..Сейчас СБУ нужно поддерживать а не дерьмом поливать..У Украины молодая и перспективная сборная и потому ..не стабильная..Кстати ни Финляндия ни Босния СБУ не слабее были изначально..Вот с казахами были потери.,.но сейчас после поражения Босния уже убита .морально ...т.к. ей ничего не светит..и на морально-волевых СБУ должна победить..а там в ПЛЕЙ АФФ как карта ляжет..
0
0
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 19:22
Имперским зловонием с северо-востока понесло
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 19:24
Сборная Украины все годы независимости играла примерно на одном уровне. Один случайный выход на ЧМ за всё время. На ЕВРО стали попадать только после расширения до 24-х команд. Говорить, что именно сейчас у нас самая слабая сборная за всю историю - это перебор.
Ответить
+2
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 19:40
Ты не прав. Нам очень сильно не везло в этом отборе. Вон Болгария была уничтожена по игре,но ничья. Украине не везло и продолжает не везти.
Ответить
+1
0
Javier_Zanetti (Киев )
13.11.2021 в 18:48
Шансов нет. Сами все слили. 2 дебильных поражения (по сути) от казахов.
Ответить
+1
-1
garry1530962 (Новомосковск)
13.11.2021 в 18:39
Ну все, нам КАПЕЦ. Щас скажу почему. Первое, босняки уже ни за что не борются, будут играть раскованно и на легких ногах. Второе, мы щас думаем типа "ну если даже финны их взули, то мы их ваще порвем". Самоуспокоенность, будут пешком по полю ходить. Никакого жестокого штурма ихних ворот, как в матче с болгарами, не будет и в помине. Третье, а когда это наши ухитрялись выиграть суперважный матч за выход куда-нибудь, пусть даже у несильного противника? Может, когда-то и было, я все игры не помню, но согласитесь, пролетов намного больше. Они не способны справиться с псих давлением.
Ответить
0
-4
Caballero (DC)
13.11.2021 в 18:35
До речі, третє місце в цій групі для хохлів не є найгіршим. Дякуємо, Андріє Миколайовичу! Пробач нас за все! Пробач і повернись. Тут тебе чекають мойші, коломойші і підмойші.
Ответить
0
-13
Просто любитель (Днепр)
13.11.2021 в 18:44
Как раз Шева и завалил группу
Ответить
+8
-1
Javier_Zanetti (Киев )
13.11.2021 в 18:58
Они вместе завалили, 50/50.
0
-2
Volder (Ков)
13.11.2021 в 19:13
Какой-то ксенофобский коментарий
Ответить
+2
-1
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:32
боснийцы тупо слили матч в большинстве пропускать еще мячи - это жжесть
Ответить
+1
-1
Caballero (DC)
13.11.2021 в 18:31
Фінляндія виграє у Франції, як фіни виграли у росіян в 1939 році - горами трупів примусили Сталіна забути про Фінляндію. Ну а Малоросія, як завжди, здійснить здійснить публічне самоприниження і полетять малороси прямо з Боснії своїми приватними чартерами до своїх губатих сракатих шлюх.
Ответить
+4
-16
aleks68
13.11.2021 в 19:13
лети на паРАШУ к берёзкам чучело
Ответить
+2
-2
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 19:24
А тундру
0
-1
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:31
ничья с казазами на последней минуте - прювет петракову и его тупым заменам
Ответить
+3
-9
Alex-696 (Немирів)
13.11.2021 в 18:49
А Шевченку привіт передати не хочеш?
Ответить
+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 18:30
Как в песне про казахов: "Дети хоронят коня"
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 18:29
Казахи виноваты во всем)))
Ответить
+2
-1
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:28
парни на 90 % мы вылетаем - Французы не будут умирать ради победы - комментаор на футболу 2 долпайоп - радовался победе финов
Ответить
+1
-2
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 19:25
Думаю, французы станут ключевым моментом
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 19:42
Умирать не будут,но и лапки вверх не подымут. И не стоит переоценивать Финляндию.
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 18:25
Украине нужно +2 Боснию обыгрывать и надеяться, что французы финнам не проиграют. Сами виноваты, что до такого довели. 2 ничьи с казахами сделать - это талант нужен.
Ответить
+4
0
prostors (Вольногорск)
13.11.2021 в 18:30
А сколько моментов не реализовали с Болгарами, это тренер виноват или наши Звезды? Вот по этому так и получается.
Ответить
+2
-3
avatar
Зореслав (Киев)
13.11.2021 в 18:23
Петраков обыграл на выезде финов, Шевченко дома нет. Кто виноват?
Ответить
+6
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 18:19
мы сами себя загнали а что нам делать в плей-оф или на ЧМ --с кем играть
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:24
Сейчас бессмысленно думать о плей-офф,тут как выйти в плей-офф топ-задача
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.11.2021 в 18:18
Загнали мы сами себя ... ну и типа Србы очень разочаровали. Зато нас будут за хмары гнать из вредности
Ответить
0
-2
chyvak1831 (Харків)
13.11.2021 в 18:16
Малоймовірно, щоб фіни обіграли французів. Але і 6 нічиїх з 7ми матчів також було малоймовірно, а сталось))
Ответить
+5
0
avatar
Степан Срака
13.11.2021 в 18:15
обіграємо Джеко і вийдемо в плей-офф!
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 18:15
сегодня болеем за казахов -если французы проигравают то с финами будут играть а выигравают можно не напрягаться а Украина должна выиграть у Боснии
Ответить
+3
-1
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 18:23
Скорее кипящая вода замёрзнет, чем казахи французов обыграют
Ответить
+9
-1
Рівнянин (Рівне)
13.11.2021 в 18:42
Вода на Евересті закипає при +40 і замерзає моментально.В футболі все може бути.
+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 18:14
С большой долей вероятности финны грохнут французов. Надежда только на то, что у Французов молодняк выйдет что-то доказывать. По большому счету в наше группе на 2е место не наиграл никто. Можно всю группу, кроме французов, отправлять готовиться к евро 24. Но все-таки по игре, из того что я видел, наши 2е место заслужили больше чем финны и босняки, первые очень скучны хоть и организованы, у 2х кроме Джеко и играть то некому.
Ответить
+2
-4
Javier_Zanetti (Киев )
13.11.2021 в 18:19
Может им играть и некому, но во 2 тайме во Львове они наших возили. Думаю, фины пройдут, но вылетят в плей-офф
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 18:27
Джеко и возил) 50 на 50. Но зависит все от французов. Впрочем нам не привыкать, от нас никогда ничего не зависит)
+1
-1
Камонплей
13.11.2021 в 18:09
Треба визнати що фіни заслуговують на 2 місце не менше за нас. Дуже дисциплінована і рівна команда, справжній колектив. Принаймні вони здатні спокійно обігрувати казахів. А в цьому матчі взагалі як гросмейстери розібрали боснюків. по суті 4-1 і більше тайму в меншості.
Ответить
+6
-1
Javier_Zanetti (Киев )
13.11.2021 в 18:55
На ЧМ они не попадут в итоге все равно, но вызывают намного больше симпатии, чем наши. Нет понтов, обидок. Да и народ у них классный, у нас гнилой.
Ответить
+2
-1
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 19:27
Самокритика это хорошо
0
0
prostors (Вольногорск)
13.11.2021 в 18:07
Финны молодцы. Вот пусть наши Звезды посмотрят как надо реализовывать свои моменты.
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 18:07
Треба було хоча би раз обіграти казахів. Тепер пізно пити Боржомі...
Ответить
+3
-1
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 19:28
Казахи проти нас, це ще з часів Маслова
Ответить
0
0
mr-sergeev (Хартум)
13.11.2021 в 18:04
Жаль. Надеялся на ничью.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...