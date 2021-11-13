Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после победы Финляндии

В субботу, 13 ноября, проходят матчи предпоследнего тура в группе D европейского отбора на ЧМ-2022, в которой выступает сборная Украины. В этом туре сине-желтые не играли, но свой интерес был, поскольку встречались прямые конкуренты - Босния и Герцеговина принимала Финляндию. В итоге финны одержали победу со счетом 1:3 и вышли на второе место - у них на два очка больше, чем у Украины.

У Украины же на два очка больше чем у Боснии. Это значит, что балканская команда уже официально потеряла шансы на плей-офф. Именно с Боснией сыграет Украина в последнем туре, команде Петракова нужна будет лишь победа, чтобы обойти Финляндию. Но условием нашего выхода на второе место также будет поражение финнов от Франции в последнем туре. Если же Украина обыграет Боснию, а Финляндия сыграет вничью с Францией, у двух команд будет равное количество очков и тогда будет считаться разница забитых и пропущенных голов.

Добавим, что сегодня Франция сыграет с Казахстаном и в случае победы гарантирует себе путевку на Мундиаль в Катаре.