Битва за прямую путевку на Мундиаль. Португалия – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 14.11.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа A, восьмой тур

14 ноября, 21:45. "Эштадиу Да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Футбол 1

Мартовский матч между этими командами в Сербии до сих пор вспоминает Роналду. Тогда он забил чистый победный гол на последних минутах встречи, но в игру вмешался человеческий фактор. Мяч полностью пересек линию ворот, затем его вынес защитник, а боковой арбитр не увидел гол. VAR тогда еще не работал на поединках отбора, поэтому Криштиану демонстративно бросил капитанскую повязку на газон и покинул поле.

Теперь у него есть шанс доказать, что тогда это была только случайность. Случайность, которая, в конце концов, может стоить прямой путевки на Мундиаль, если хозяева сегодня проиграют. Однако у капитана португальцев сегодня другой план – отомстить за тот вечер 27 марта. Пусть и сербы точно не могут взятую ту вину на себя.

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Португалия

Коллектив звезд, у которой есть определенные трудности с постановкой игры. Против откровенно слабее соперников у "команды избранных" почти никогда нет проблем, но стоит только оппоненту навязать мощную оборонную игру, португальцы не знают что делать. Так было в поединке против Ирландии, когда британцы выставили защитную стену и позволили сопернику создать только несколько полумоментов, которых даже не хватило хотя бы для одного гола.

После Евро-2020, на котором Португалия потерпела два поражения (от Германии 2:4 и Бельгии 0:1), подопечные Сантуша выиграли пять раз с одной ничьей. Однако соперники слишком низкого уровня, чтобы из этого делать какие-то положительные выводы: Люксембург, Азербайджан, Катар и собственно Ирландия.

Кадры хозяев

Казалось, что в матче против британцев португальцы добились более-менее положительного результата, однако он дался довольно дорого. Первое более чем за семь лет удаление получил центральный защитник, опора обороны, Пепе. Драмы этому факту добавляет то, что вторая желтая была довольно глупой: он отмахнулся от соперника после неудачного технического действия. Кроме футболиста “Порту” все в составе. Тем более что в предыдущем поединке отдохнули Диаш (весь матч на скамье запасных), Кансело (весь матч на скамье запасных), Моутинью (35 мин) и Фонте (8 мин).

Сербия

После неудачной квалификации на Евро-2020, а также не более успешной Лиги Наций, Любыша Тумбаковича уволили с должности и вместо него назначили Драгана Стойковича. В пассиве нового тренера с марта этого года всего лишь одно поражение, и то в гостевой товарищеской встрече против Японии (0:1). За семь туров отбора на ЧМ-2022 сербы набрали столько же очков, столько и лидеры группы португальцы – 17, забив в каждом матче.

Проблемы возникли, как и у Роналду и компании, против Ирландии в гостях. Правда, Сербия выглядела в Дублине в разы увереннее, чем Португалия и потеряла три очка только из-за гола на 87-й минуте. Так что легкой прогулки для хозяев сегодня точно не будет.

Кадры гостей

Когда Португалия проводила тяжелый поединок против Ирландии, Сербия в Белграде в спарринге разгромила Катар (4:0). Конечно, Стойкович дал отдых основным исполнителям и позволил проявить себя дублерам, даже на воротах выпустив новичка Ваню Милинковича-Савича. Стоит отметить, что и Йович, и Влахович почувствовали вкусы голов против катарцев – отличный момент для них перед важным поединком.

Последние матчи Португалии и Сербии

Последние пять матчей хозяев

11.11. Ирландия – Португалия 0:0 (ТМ)

12.10. Португалия – Люксембург 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10. Португалия – Кипр 3:0 (ТМ)

07.09 Азербайджан – Португалия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09. Катар – Португалия 1:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

11.11. Сербия – Катар 4:0 (ТМ)

12.10. Сербия – Азербайджан 3:1 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10. Люксембург – Сербия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

07.09. Ирландия – Сербия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09. Сербия – Люксембург 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы А

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 7 5 2 0 16-4 17 2 Сербия 7 5 2 0 16-8 17 3 Люксембург 7 3 0 4 8-15 9 4 Ирландия 7 1 3 3 8-8 6 5 Азербайджан 8 0 1 7 5-18 1

Личные встречи Сербии и Португалии

В восьмой раз сегодня сыграют между собой команды. Пока сербы не имеют в активе ни одной победы. Португалия же одержала верх три раза при четырех ничейных результатах. Интересно, что и в последнем матче в Лиссабоне коллективы поделили очки, и в последнем на данный момент поединка в целом.

Отбор на ЧМ-2022

27.03.2021. Сербия – Португалия 2:2

Отбор на ЧЕ-2020

07.09.2019 Сербия – Португалия 2:4

25.03.2019 Португалия – Сербия 1:1

Отбор на ЧЕ-2016

11.10.2015 Сербия – Португалия 1:2

29.03.2015 Португалия – Сербия 2:1

Отбор на ЧЕ-2008

12.09.2007 Португалия – Сербия 1:1

28.03.2007 Сербия - Португалия 1:1

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Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Сербия

Прогноз матча Португалия – Сербия от UA-Футбол

Обе команды имеют по шестиматчевой беспроигрышной серии. Интересно, что в последний раз и Португалия, и Сербия уступали еще в июне этого года. Несмотря на звездный состав подопечных Сантуша, команда Стойковича выглядит более организовано именно за счет коллективной игры. Часто португальцы не понимают один одного, или вообще переоценивают свои силы, очень сильно перетягивая одеяло на себя. Именно за счет этой индивидуальности Роналду может все-таки отплатить за тот не засчитанный гол в марте. Однако Сербы сильны именно командной игрой, и, скорее всего, они во второй раз подряд не проиграют в Лиссабоне. Прогноз: ничья; гол Роналду.