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Бускетс обошел Хави по матчам за сборную Испании
Больше только у Касильяса и Рамоса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче отборочной группы B к ЧМ-2022 сборная Испании принимает национальную команду Швеции.
Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на этот поединок в стартовом составе. Эта игра стала 134-й для хавбека в составе "Красной Фуррии" - по этому показателю Серхио обошел бывшего партнера по клубу, а сейчас главного тренера "блаугарны" Хави.
Больше сыгранных матчей за испанскую сборную только у бывшех игроков мадридского "Реала": у Икера Касильяса 167 игр, а у Серхио Рамоса - 180.
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