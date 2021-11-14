Бускетс обошел Хави по матчам за сборную Испании

В заключительном матче отборочной группы B к ЧМ-2022 сборная Испании принимает национальную команду Швеции.

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на этот поединок в стартовом составе. Эта игра стала 134-й для хавбека в составе "Красной Фуррии" - по этому показателю Серхио обошел бывшего партнера по клубу, а сейчас главного тренера "блаугарны" Хави.

Больше сыгранных матчей за испанскую сборную только у бывшех игроков мадридского "Реала": у Икера Касильяса 167 игр, а у Серхио Рамоса - 180.