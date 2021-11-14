Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Армения - Германия 1:4. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа "бундестим"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча заключительного тура отборочного раунда группы J к ЧМ-2022.
Ереван, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна
Голы: Мхитарян 59 (пен) – Хавертц 15, Гюндоган 45+4 (пен), 50, Хофманн 64
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кополовец оценил. Петраков отвел сборную Украины в церковь перед матчем против Боснии и Герцеговины
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне
- Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...