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Армения - Германия 1:4. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Разгромная победа "бундестим"

Армения - Германия 1:4. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча заключительного тура отборочного раунда группы J к ЧМ-2022.

Ереван, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна

Армения – Германия 1:4

Голы: Мхитарян 59 (пен) – Хавертц 15, Гюндоган 45+4 (пен), 50, Хофманн 64

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В статье: Германия Армения
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