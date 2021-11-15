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Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция решающего матча отбора на ЧМ-2022
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УЕФА
Журналисты UA-Футбол прокомментируют важнейший поединок квалификации на Мундиаль между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
"Сине-желтые" все еще могут выйти на чемпионат мира! Конечно, еще рано говорить о соперниках в плей-офф – для начала туда нужно выйти. Впереди у подопечных Петракова сложнейший матч квалификации. Смогут ли наши футболисты обыграть оппонентов? Какие планы параллельно у французов на финнов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 ноября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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