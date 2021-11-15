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Месси сыграет, а Неймар пропустит матч Аргентины и Бразилии

Чемпионат мира FIFA
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Один восстановился, а второй сломался

Месси сыграет, а Неймар пропустит матч Аргентины и Бразилии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Месси восстановился после травмы и сможет принять участие в матче за сборную Аргентины против Бразилии, сообщил главный тренер Лионель Скалони. Неймар же получил повреждение, поэтому не сыграет против одноклубника.

"Перед прошлым матчем он был в хорошем физическом состоянии, но мы решили, что лучше ему провести на поле лишь часть игры.

С Бразилией, я могу подтвердить, он сыграет, надеемся, он хорошо будет себя чувствовать", – сказал Скалони.

Globo Esporte сообщает, что у Неймара возникли проблемы с мышцами, из-за чего он не полетел в Аргентину.

Бразилец сообщил о дискомфорте тренерскому штабу, и, поскольку Бразилия уже вышла на ЧМ, а у парижского клуба впереди важный матч с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, было решено не включать игрока в состав.

Напомним, что матч пройдет 17 ноября в 01:30 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Неймар
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Источник:
marca.com

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