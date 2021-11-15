Кейн возглавил список бомбардиров европейского отбора к ЧМ, обогнав Депая

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн забил 4 гола в ворота Сан-Марино (10:0) в матче отбора ЧМ-2022. Это его 12 мяч в 8 встречах турнира.

Он обогнал по этому показателю нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая из "Барселоны", который забил 11 мячей в 9 играх квалификации.

7 своих мячей Кейн забил в последних двух турах квалификации.

Напомним, что 12 ноября Кейн оформил хет-трик против сборной Албании. Встреча закончилась со счетом 5:0.