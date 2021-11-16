Аргентина - Бразилия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 17.11.2021

Если в клубном футболе наиболее популярным в мире является противостояние Реала и Барселоны, то в футболе национальных сборных таковы матчи между Аргентиной и Бразилией. Семь Кубков мира, 24 Кубка Америки на двоих, два футболиста, считающихся лучшими в ХХ веке, плеяда игроков, которые феерили в конце прошлого и начале нового тысячелетия, гений, которого многие называют лучшим игроком за все времена, и футболист, который должен был стать его наследником. Перечислять, почему эти сборные провоцируют такой интерес, можно очень долго.

Сейчас турнирной интриги не так много – Бразилия уже получила путевку в Катар, Аргентина должна сделать это в ближайшее время. Но ведь бэкграунд не позволяет скучать! В июле Аргентина обыграла Бразилию в финале континентального первенства, а уже в сентябре Неймар и компания стремились взять реванш, но матч был сорван правоохранительными органами. Кто забыл, напомним, что власти Бразилии не позволили играть четырем аргентинским футболистам, трое из которых вышли в основном составе, из-за карантинных ограничений. Как ни пытались повлиять на функционеров Месси и Неймар, те были непоколебимы – игру остановили и она так и висит в статистике несыгранной.

То есть Бразилия так и не взяла реванш за поражение в финале, но уже и Аргентина будет злой за прошлый совершенно не гостеприимный прием. Чем же это все кончится?

Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур

17 ноября. 01:30 (по Киеву). Сан-Хуан. "Эстадио дель Бисентенарио"

Арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Аргентина – Бразилия

Телетрансляция – в Украине не предусмотрена

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Последние новости и составы

Аргентина

Перед началом международной паузы главным был вопрос – насколько здоров Месси. В игре с Уругваем, которую аргентинцы выиграли 0:1, Лионель Скалони не выставил своего капитана в основе, но дал ему 15 минут практики в конце игры. Уже во время поединка получил травму Пауло Дибала, который вернулся в сборную впервые за два года. Именно форварда Ювентуса, скорее всего, и заменит в основе Месси.

На других позициях глобальных изменений ждать не стоит. В атаке рядом с Лео ожидаем Ди Марию и Мартинеса, Анхель и Хоакин Корреа выйдут после замены. Основная тройка в центре поля – Ло Келсо, Де Пауль и Гвидо Родригес перед голкипером Эмилиано Мартинесом играет линия обороны в составе Акуны, Отаменди, Ромеро и Молины.

Ориентировочный состав Аргентины: Э.Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акуна – Гонсалес, Де Пауль, Ло Келсо – Ди Мария, Л.Мартинес, Месси

Бразилия

Наставник пентакампеоне Тите в целом во время этой кампании использует весьма стабильный состав. При этом у него действительно на большинстве позиций есть равноценные замены, которые он умело использует, когда кто-нибудь из игроков находится не в форме. Однако с Неймаром этот принцип не действует – главная звезда сборной Бразилии после игры с Колумбией испытывал дискомфорт, так что в Аргентину даже не полетел.

Вместо Неймара на левом фланге должен сыграть разрывающий в составе "Реала" Винисиус Жуниор. Он будет играть в атаке вместе с Габриэлем Жезузом и Рафиньей из "Лидса". В центре поля Бразилии обычно действуют Пакета, Казем0иро и Фред, хотя хавбека МЮ вполне может заменить Фабиньо из "Ливерпуля". Оптимальная защита – Данило, Маркиньос, Силва и Алекс Сандро, а в воротах играет Алиссон.

Ориентировочный состав Бразилии: Алиссон - Сандро, Маркиньос, Силва, Данило - Каземиро, Фред, Пакета - Рафинья, Жезуз, Винисиус Жуниор

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Турнирное положение в Южной Америке

Бразилия имеет почти 100-процентный результат. В 12 матчах было одержано 11 побед и одна ничья. У нее уже есть путевка на Чемпионат мира. Аргентина уверенно занимает второе место. Отставание от Бразилии составляет шесть очков, при этом превосходство над Эквадором достигает восьми. Теоретически Аргентина может забронировать поездку в Катар уже после этого тура, если сама победит, а Чили, Колумбия и Уругвай потеряют очки.

М Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 12 11 1 0 27:4 34 2 Аргентина 12 8 4 0 20:6 28 3 Эквадор 13 6 2 5 21:13 20 4 Чили 13 4 4 5 15:14 16 5 Колумбия 13 3 7 3 16:17 16 6 Уругвай 13 4 4 5 14:18 16 7 Перу 13 4 2 7 13:19 14 8 Парагвай 13 2 6 5 9:18 12 9 Боливия 13 3 3 7 17:28 12 10 Венесуэла 13 2 1 10 8:23 7

Статистика противостояния Аргентины и Бразилии

В общей сложности команды встречались 122 раза. 47 раз побеждала Аргентина, 49 – Бразилия, 26 матчей завершались ничьей. Общий счет – 177:176 в пользу Аргентины. Последние три матча обязательно заканчивались минимальной победой аргентинцев.

Последние пять встреч между соперниками

11.07.2021. Финал Копа Америка. Бразилия – Аргентина 0:1

15.11.2019. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 0:1

03.07.2019. Копа Америка, полуфинал. Бразилия – Аргентина 2:0

16.10.2018. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 1:0

09.06.2017. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 0:1

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Аргентина – Бразилия

Реванш – это конечно хорошо, но заставить себя сыграть больше, чем на максимум, когда задача уже выполнена – очень тяжело. Мотивация аргентинцев выше, чем у бразильцев. Да и потеря Неймара – это существенный фактор, в то время как Месси в последнее время переживает медовый период со сборной. Все это заставляет назвать фаворитом поединка Аргентину, спрогнозируем, что она продолжит серию минимальных побед над соседями. Прогноз – победа Аргентины 1:0.