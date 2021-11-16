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Аргентина - Бразилия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 17.11.2021
Чего ждать от матча Аргентина - Бразилия, отбор к ЧМ-2022, 17 ноября 2021
Getty Images / Global Images Ukraine
Если в клубном футболе наиболее популярным в мире является противостояние Реала и Барселоны, то в футболе национальных сборных таковы матчи между Аргентиной и Бразилией. Семь Кубков мира, 24 Кубка Америки на двоих, два футболиста, считающихся лучшими в ХХ веке, плеяда игроков, которые феерили в конце прошлого и начале нового тысячелетия, гений, которого многие называют лучшим игроком за все времена, и футболист, который должен был стать его наследником. Перечислять, почему эти сборные провоцируют такой интерес, можно очень долго.
Сейчас турнирной интриги не так много – Бразилия уже получила путевку в Катар, Аргентина должна сделать это в ближайшее время. Но ведь бэкграунд не позволяет скучать! В июле Аргентина обыграла Бразилию в финале континентального первенства, а уже в сентябре Неймар и компания стремились взять реванш, но матч был сорван правоохранительными органами. Кто забыл, напомним, что власти Бразилии не позволили играть четырем аргентинским футболистам, трое из которых вышли в основном составе, из-за карантинных ограничений. Как ни пытались повлиять на функционеров Месси и Неймар, те были непоколебимы – игру остановили и она так и висит в статистике несыгранной.
То есть Бразилия так и не взяла реванш за поражение в финале, но уже и Аргентина будет злой за прошлый совершенно не гостеприимный прием. Чем же это все кончится?
Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур
17 ноября. 01:30 (по Киеву). Сан-Хуан. "Эстадио дель Бисентенарио"
Арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)
Аргентина – Бразилия
Телетрансляция – в Украине не предусмотрена
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Последние новости и составы
Аргентина
Перед началом международной паузы главным был вопрос – насколько здоров Месси. В игре с Уругваем, которую аргентинцы выиграли 0:1, Лионель Скалони не выставил своего капитана в основе, но дал ему 15 минут практики в конце игры. Уже во время поединка получил травму Пауло Дибала, который вернулся в сборную впервые за два года. Именно форварда Ювентуса, скорее всего, и заменит в основе Месси.
На других позициях глобальных изменений ждать не стоит. В атаке рядом с Лео ожидаем Ди Марию и Мартинеса, Анхель и Хоакин Корреа выйдут после замены. Основная тройка в центре поля – Ло Келсо, Де Пауль и Гвидо Родригес перед голкипером Эмилиано Мартинесом играет линия обороны в составе Акуны, Отаменди, Ромеро и Молины.
Ориентировочный состав Аргентины: Э.Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акуна – Гонсалес, Де Пауль, Ло Келсо – Ди Мария, Л.Мартинес, Месси
Бразилия
Наставник пентакампеоне Тите в целом во время этой кампании использует весьма стабильный состав. При этом у него действительно на большинстве позиций есть равноценные замены, которые он умело использует, когда кто-нибудь из игроков находится не в форме. Однако с Неймаром этот принцип не действует – главная звезда сборной Бразилии после игры с Колумбией испытывал дискомфорт, так что в Аргентину даже не полетел.
Вместо Неймара на левом фланге должен сыграть разрывающий в составе "Реала" Винисиус Жуниор. Он будет играть в атаке вместе с Габриэлем Жезузом и Рафиньей из "Лидса". В центре поля Бразилии обычно действуют Пакета, Казем0иро и Фред, хотя хавбека МЮ вполне может заменить Фабиньо из "Ливерпуля". Оптимальная защита – Данило, Маркиньос, Силва и Алекс Сандро, а в воротах играет Алиссон.
Ориентировочный состав Бразилии: Алиссон - Сандро, Маркиньос, Силва, Данило - Каземиро, Фред, Пакета - Рафинья, Жезуз, Винисиус Жуниор
Турнирное положение в Южной Америке
Бразилия имеет почти 100-процентный результат. В 12 матчах было одержано 11 побед и одна ничья. У нее уже есть путевка на Чемпионат мира. Аргентина уверенно занимает второе место. Отставание от Бразилии составляет шесть очков, при этом превосходство над Эквадором достигает восьми. Теоретически Аргентина может забронировать поездку в Катар уже после этого тура, если сама победит, а Чили, Колумбия и Уругвай потеряют очки.
|М
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|12
|11
|1
|0
|27:4
|34
|2
|Аргентина
|12
|8
|4
|0
|20:6
|28
|3
|Эквадор
|13
|6
|2
|5
|21:13
|20
|4
|Чили
|13
|4
|4
|5
|15:14
|16
|5
|Колумбия
|13
|3
|7
|3
|16:17
|16
|6
|Уругвай
|13
|4
|4
|5
|14:18
|16
|7
|Перу
|13
|4
|2
|7
|13:19
|14
|8
|Парагвай
|13
|2
|6
|5
|9:18
|12
|9
|Боливия
|13
|3
|3
|7
|17:28
|12
|10
|Венесуэла
|13
|2
|1
|10
|8:23
|7
Статистика противостояния Аргентины и Бразилии
В общей сложности команды встречались 122 раза. 47 раз побеждала Аргентина, 49 – Бразилия, 26 матчей завершались ничьей. Общий счет – 177:176 в пользу Аргентины. Последние три матча обязательно заканчивались минимальной победой аргентинцев.
Последние пять встреч между соперниками
- 11.07.2021. Финал Копа Америка. Бразилия – Аргентина 0:1
- 15.11.2019. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 0:1
- 03.07.2019. Копа Америка, полуфинал. Бразилия – Аргентина 2:0
- 16.10.2018. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 1:0
- 09.06.2017. Товарищеский матч. Бразилия – Аргентина 0:1
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Аргентина – Бразилия
Реванш – это конечно хорошо, но заставить себя сыграть больше, чем на максимум, когда задача уже выполнена – очень тяжело. Мотивация аргентинцев выше, чем у бразильцев. Да и потеря Неймара – это существенный фактор, в то время как Месси в последнее время переживает медовый период со сборной. Все это заставляет назвать фаворитом поединка Аргентину, спрогнозируем, что она продолжит серию минимальных побед над соседями. Прогноз – победа Аргентины 1:0.
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