Нападающий миланского "Интера" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко получил хорватское гражданство. Об этом сообщает боснийское издание Sport Centar со ссылкой на Klix.

Он подавал ранее заявку, а, следовательно, соблюдал все требования и смог стать гражданином Хорватии. Источник отмечает, что это нужно ему для ведения бизнеса. Дело в том, что Джеко вкладывает деньги в тамошние рестораны, в том числе и в курортном городе Дубровник.

В свою очередь Хорватия получит и выгоду от популярности Эдина. Представители страны полагают, что благодаря ему на хорватские земли придут инвестиции и от других мировых звезд.

Отметим, что Босния и Герцеговина позволяет иметь двойное гражданство, поэтому он и дальше продолжит выступать за сборную.

Напомним, что в этом году Джеко провел за боснийцев шесть матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Также в активе 10 голов за “Интер” во всех турнирах со старта сезона, в том числе и дубль в ворота донецкого “Шахтера”.