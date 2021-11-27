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Джеко получил хорватское гражданство
Вот это поворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий миланского "Интера" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко получил хорватское гражданство. Об этом сообщает боснийское издание Sport Centar со ссылкой на Klix.
Он подавал ранее заявку, а, следовательно, соблюдал все требования и смог стать гражданином Хорватии. Источник отмечает, что это нужно ему для ведения бизнеса. Дело в том, что Джеко вкладывает деньги в тамошние рестораны, в том числе и в курортном городе Дубровник.
В свою очередь Хорватия получит и выгоду от популярности Эдина. Представители страны полагают, что благодаря ему на хорватские земли придут инвестиции и от других мировых звезд.
Отметим, что Босния и Герцеговина позволяет иметь двойное гражданство, поэтому он и дальше продолжит выступать за сборную.
Напомним, что в этом году Джеко провел за боснийцев шесть матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Также в активе 10 голов за “Интер” во всех турнирах со старта сезона, в том числе и дубль в ворота донецкого “Шахтера”.
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