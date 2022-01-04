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Эриксен: Моя цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Датчанин хочет вернуться в большой футбол

Эриксен: Моя цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре

Tim Goode (Pa Photos)

Новина українською

Кристиан Эриксен в интервью датскому медиа заявил, что ещё хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, который пройдет осенью этого года. Датчанин не играл в футбол с лета.

Бывший полузащитник "Интера" опубликовал фрагмент интервью, в котором говорит, что его цель в футболе – выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

– Каковы твои планы, кроме того, что мы уже обсудили? Какие у тебя футбольные планы?

– Моя цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре. Я хочу играть. Это моя цель и мечта. Даже если не удастся, моя мечта – вернуться. Я уверен, что хочу вернуться, потому что я чувствую себя отлично физически. Я снова в отличной форме. Так что моя цель играть в футбол и доказать, что я в хорошей форме.

– Насколько важна роль национальной команды в этом?

– Очень важна. Я хочу вернуться и доказать что то, что произошло, больше не повторится. Мое сердце – не препятствие.

Напомним, что прошлым летом Кристиан Эриксен рухнул на газон в матче против Финляндии на Евро-2020. У датчанина диагностировали остановку сердца, но врачам удалось вернуть игрока к жизни.

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В статье: Дания Кристиан Эриксен
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