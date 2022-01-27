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Первая азиатская сборная завоевала путевку на Чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Известный 14-й участник Мундиаля

Первая азиатская сборная завоевала путевку на Чемпионат мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, из-за чрезвычайно насыщенного графика ФИФА организовала в январе еще одно окно для матчей сборных. В четверг, 27 января, проходили матчи в рамках отбора к Чемпионату мира среди азиатских сборных.

В Азии проходит последний – третий этап квалификации. Из двух групп по шесть сборных напрямую на Мундиаль выходят по две лучшие команды, занявшие третьи места сборные сыграют в межконтинентальном плей-офф.

И вот по итогам седьмого тура группа А определила первого участника чемпионата мира от Азии. Им стала сборная Ирана. В четверг она одолела сборную Ирака благодаря голу форварда "Порту" Мехди Тареми. Таким образом, Иран стал недостижимым для сборной ОАЭ, которая занимает третье место – за три тура до завершения разница составляет десять очков.

Иран стал 14-м участником Чемпионата мира 2022, который состоится в Катаре.

Второе место в группе А занимает сборная Южной Кореи, в активе которой 17 очков. Эта сборная должна оформить свою путевку первого февраля, когда сыграет со сборной Сирии.

Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа А. Седьмой тур

  • Иран - Ирак 1:0
  • Ливан - Южная Корея 0:1
  • ОАЭ - Сирия 2:0
М Сборные И В Н П РМ О
1 Иран 7 6 1 0 12:2 19
2 Южная Корея 7 5 2 0 9:2 17
3 Объедененные Арабские Эмираты 7 2 3 2 6:5 9
4 Ливан 7 1 2 4 4:7 5
5 Ирак 7 0 4 3 3:10 4
6 Сирия 7 0 2 5 5:13 2

В группе В ситуация более запутана. На два первых места претендуют три сборные. Саудовская Аравия имеет преимущество, в то время как Япония и Австралия идут почти в ногу.

Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа В. Седьмой тур

  • Саудовская Аравия - Оман. Начало матча 19:15
  • Япония - Китай 2:0
  • Австралия - Вьетнам 4:0
М Сборные И В Н П РМ О
1 Саудовская Аравия 6 5 1 0 9:3 16
2 Япония 7 5 0 2 7:3 15
3 Австралия 7 4 2 1 13:4 14
4 Оман 6 2 1 3 6:7 7
5 Китай 7 1 2 4 7:13 5
6 Вьетнам 7 0 0 7 4:16 0
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В статье: Иран Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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