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Первая азиатская сборная завоевала путевку на Чемпионат мира
Известный 14-й участник Мундиаля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как известно, из-за чрезвычайно насыщенного графика ФИФА организовала в январе еще одно окно для матчей сборных. В четверг, 27 января, проходили матчи в рамках отбора к Чемпионату мира среди азиатских сборных.
В Азии проходит последний – третий этап квалификации. Из двух групп по шесть сборных напрямую на Мундиаль выходят по две лучшие команды, занявшие третьи места сборные сыграют в межконтинентальном плей-офф.
И вот по итогам седьмого тура группа А определила первого участника чемпионата мира от Азии. Им стала сборная Ирана. В четверг она одолела сборную Ирака благодаря голу форварда "Порту" Мехди Тареми. Таким образом, Иран стал недостижимым для сборной ОАЭ, которая занимает третье место – за три тура до завершения разница составляет десять очков.
Иран стал 14-м участником Чемпионата мира 2022, который состоится в Катаре.
Второе место в группе А занимает сборная Южной Кореи, в активе которой 17 очков. Эта сборная должна оформить свою путевку первого февраля, когда сыграет со сборной Сирии.
Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа А. Седьмой тур
- Иран - Ирак 1:0
- Ливан - Южная Корея 0:1
- ОАЭ - Сирия 2:0
|М
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Иран
|7
|6
|1
|0
|12:2
|19
|2
|Южная Корея
|7
|5
|2
|0
|9:2
|17
|3
|Объедененные Арабские Эмираты
|7
|2
|3
|2
|6:5
|9
|4
|Ливан
|7
|1
|2
|4
|4:7
|5
|5
|Ирак
|7
|0
|4
|3
|3:10
|4
|6
|Сирия
|7
|0
|2
|5
|5:13
|2
В группе В ситуация более запутана. На два первых места претендуют три сборные. Саудовская Аравия имеет преимущество, в то время как Япония и Австралия идут почти в ногу.
Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа В. Седьмой тур
- Саудовская Аравия - Оман. Начало матча 19:15
- Япония - Китай 2:0
- Австралия - Вьетнам 4:0
|М
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Саудовская Аравия
|6
|5
|1
|0
|9:3
|16
|2
|Япония
|7
|5
|0
|2
|7:3
|15
|3
|Австралия
|7
|4
|2
|1
|13:4
|14
|4
|Оман
|6
|2
|1
|3
|6:7
|7
|5
|Китай
|7
|1
|2
|4
|7:13
|5
|6
|Вьетнам
|7
|0
|0
|7
|4:16
|0
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