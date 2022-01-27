Первая азиатская сборная завоевала путевку на Чемпионат мира

Как известно, из-за чрезвычайно насыщенного графика ФИФА организовала в январе еще одно окно для матчей сборных. В четверг, 27 января, проходили матчи в рамках отбора к Чемпионату мира среди азиатских сборных.

В Азии проходит последний – третий этап квалификации. Из двух групп по шесть сборных напрямую на Мундиаль выходят по две лучшие команды, занявшие третьи места сборные сыграют в межконтинентальном плей-офф.

И вот по итогам седьмого тура группа А определила первого участника чемпионата мира от Азии. Им стала сборная Ирана. В четверг она одолела сборную Ирака благодаря голу форварда "Порту" Мехди Тареми. Таким образом, Иран стал недостижимым для сборной ОАЭ, которая занимает третье место – за три тура до завершения разница составляет десять очков.

Иран стал 14-м участником Чемпионата мира 2022, который состоится в Катаре.

Второе место в группе А занимает сборная Южной Кореи, в активе которой 17 очков. Эта сборная должна оформить свою путевку первого февраля, когда сыграет со сборной Сирии.

Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа А. Седьмой тур

Иран - Ирак 1:0

Ливан - Южная Корея 0:1

ОАЭ - Сирия 2:0

М Сборные И В Н П РМ О 1 Иран 7 6 1 0 12:2 19 2 Южная Корея 7 5 2 0 9:2 17 3 Объедененные Арабские Эмираты 7 2 3 2 6:5 9 4 Ливан 7 1 2 4 4:7 5 5 Ирак 7 0 4 3 3:10 4 6 Сирия 7 0 2 5 5:13 2

В группе В ситуация более запутана. На два первых места претендуют три сборные. Саудовская Аравия имеет преимущество, в то время как Япония и Австралия идут почти в ногу.

Отбор на ЧМ-2022. Азия. Третий этап. Группа В. Седьмой тур

Саудовская Аравия - Оман. Начало матча 19:15

Япония - Китай 2:0

Австралия - Вьетнам 4:0