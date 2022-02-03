Футбол будет исключен из летних Олимпийских игр, если ЧМ станут проводить раз в 2 года

Проведение Чемпионата мира раз в 2 года поставит под сомнение футбол на летних Олимпийских играх, сообщает The Telegraph. Международный олимпийский комитет будет опираться на международный календарь матчей.

МОП опубликовал "предварительный" список видов спорта, которые будут вынесены на игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Футбол все ещё среди соревнований, но комитет добавил специальную сноску: "МОК продолжит следить за эволюция международного календаря матчей".

Ранее в своем заявлении касаемо реформы Чемпионата мира Александер Чеферин упоминал, что такое реструктурирование мундиаля навредит Олимпийским играм.