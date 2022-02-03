Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футбол будет исключен из летних Олимпийских игр, если ЧМ станут проводить раз в 2 года
Логичное решение, исходя из дат
Фото: twitter.com/Olympics / Автор: неизвестен
Проведение Чемпионата мира раз в 2 года поставит под сомнение футбол на летних Олимпийских играх, сообщает The Telegraph. Международный олимпийский комитет будет опираться на международный календарь матчей.
МОП опубликовал "предварительный" список видов спорта, которые будут вынесены на игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Футбол все ещё среди соревнований, но комитет добавил специальную сноску: "МОК продолжит следить за эволюция международного календаря матчей".
Ранее в своем заявлении касаемо реформы Чемпионата мира Александер Чеферин упоминал, что такое реструктурирование мундиаля навредит Олимпийским играм.
Популярное сейчас
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Украина - Россия
- Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным
- Южная Корея вышла на ЧМ. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Новости по теме
- 15:16 Весь спорт Украина представлена на Олимпиаде в рекордном количестве дисциплин. Есть ли шанс на медали?
- 08:57 Зарубежные Бюрократия бессмертна. Серия А вновь победила Правительство Италии, но не факт, что надолго
- 12:01 Весь спорт Поздравляем с днем рождения лучшую биатлонистку независимой Украины