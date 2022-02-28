Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований

УЕФА и ФИФА прислушались к рекоммендации Международного олимпийского комитета и объявили об отстранении российских команд от футбольных соревнований.

Сборная Россия по футболу не сыграет свои матчи плей-офф ЧМ-2022 против Польши в марте, а "Спартак" в 1/8 Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 28, 2022

"ФИФА и УЕФА приняли решение что все российские клубы и национальные сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Решение принято советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА.

Футбол объединен в своей солидарности украинскому народу. Президенты ФИФА и УЕФА надеятся, что ситуация в Украине скоро улучшится и футбол вновь станет вектором единения и мира среди людей", - говорится в пресс-релизе УЕФА.

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