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Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований

Чемпионат мира FIFA
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(6 голосов)

Рф не сыграет на Чемпионате мира-2022, Спартак в Лиге Европы 

Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА и ФИФА прислушались к рекоммендации Международного олимпийского комитета и объявили об отстранении российских команд от футбольных соревнований.

Сборная Россия по футболу не сыграет свои матчи плей-офф ЧМ-2022 против Польши в марте, а "Спартак" в 1/8 Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

"ФИФА и УЕФА приняли решение что все российские клубы и национальные сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Решение принято советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА.

Футбол объединен в своей солидарности украинскому народу. Президенты ФИФА и УЕФА надеятся, что ситуация в Украине скоро улучшится и футбол вновь станет вектором единения и мира среди людей", - говорится в пресс-релизе УЕФА.

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Ранее ФИФА пытался протолкнуть идею проведения матча плей-офф России с Польшей на нейтральной территории, без флага, гимна и под другим названием, но Польша, при поддержке европейских федераций, отвергла эту идею. УЕФА и ФИФА сделали свое заявление после того как Международный олимпийский комитет выпустил рекоммендацию исключить российских и белорусских спортсменов из всех спортивных соревнований.

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В статье: УЕФА ФИФА ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 20:01
Це тільки початок. УЕФА та ФІФА лише передали флеш-моб іншим міжнародним організаціям...
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0
0
demiurg (Одесса)
28.02.2022 в 19:58
Ще вчора це було ясно всім, крім функціонерів ФІФА. Цим бовдурам довелось збиратися ще раз.
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+2
0
gurik (Запорожье)
28.02.2022 в 19:57
Ай красавці!!!
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+1
0
avatar
okolegko (Київ)
28.02.2022 в 19:55
Нарешті Чиферіну заборонили пити чефір та жлуктити бояру, а Інфантіно перестав бути інфантильним
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+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:50
Ну а так - то это вполне логичное и правильное решение
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+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:49
Болельщики российских клубов будут очень сильно "благодарны" руководителю своей страны...
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+2
0
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okolegko (Київ)
28.02.2022 в 19:56
Як сумно. Дзюба не зможе показати всьому світу свою піпіньку
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 20:00
0
0
Header (Черкассы)
28.02.2022 в 19:45
"Яка сумна новина"!!!! ахахахахахахахахахахахахахахахахх
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+2
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
28.02.2022 в 19:44
Это лучшая новость за последние время. Это победа.
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+3
0
Zelo (Дніпро)
28.02.2022 в 19:38
Ну вот и прекрасно! Агрессору туда и дорога.
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+4
0

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