Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований

УЕФА и ФИФА прислушались к рекоммендации Международного олимпийского комитета и объявили об отстранении российских команд от футбольных соревнований.

Сборная Россия по футболу не сыграет свои матчи плей-офф ЧМ-2022 против Польши в марте, а "Спартак" в 1/8 Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



