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Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований
Рф не сыграет на Чемпионате мира-2022, Спартак в Лиге Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА и ФИФА прислушались к рекоммендации Международного олимпийского комитета и объявили об отстранении российских команд от футбольных соревнований.
Сборная Россия по футболу не сыграет свои матчи плей-офф ЧМ-2022 против Польши в марте, а "Спартак" в 1/8 Лиги Европы против "РБ Лейпциг".
FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.— UEFA (@UEFA) February 28, 2022
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"ФИФА и УЕФА приняли решение что все российские клубы и национальные сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Решение принято советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА.
Футбол объединен в своей солидарности украинскому народу. Президенты ФИФА и УЕФА надеятся, что ситуация в Украине скоро улучшится и футбол вновь станет вектором единения и мира среди людей", - говорится в пресс-релизе УЕФА.
Ранее ФИФА пытался протолкнуть идею проведения матча плей-офф России с Польшей на нейтральной территории, без флага, гимна и под другим названием, но Польша, при поддержке европейских федераций, отвергла эту идею. УЕФА и ФИФА сделали свое заявление после того как Международный олимпийский комитет
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