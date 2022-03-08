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России засчитали техническое поражение в стыковом матче на ЧМ с Польшей
Официальное заявление ФИФА
Фото: twitter.com/fifamedia
ФИФА засчитала сборной РФ техническое поражение в матче квалификации на ЧМ в Катаре с Польшей, сообщает сайт организации.
"Польша проходит в финал Пути B. Кроме того, было решено, что матч между Уэльсом и Австрией останется запланированным на 24 марта 2022 года года из-за необходимости не допустить срыв соревновательных матчей, запланированных на июньское окно, в и без того загруженном календаре.
Стороны изучают альтернативные приспособления для затронутых команд в мартовском окне. Точно так же детали перенесенных матчей будут объявлены в установленном порядке, а окно календаря международных матчей на июнь будет адаптировано по мере необходимости для соответствующих команд после того, как эти детали будут окончательно согласованы", – говорится в заявлении на сайте ФИФА.
Напомним, что матч Россия – Польша должен был пройти 24 марта. После начала войны команды РФ были дисквалифицирована из всех возможных международных соревнований по футболу и не только.
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