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России засчитали техническое поражение в стыковом матче на ЧМ с Польшей

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Официальное заявление ФИФА

России засчитали техническое поражение в стыковом матче на ЧМ с Польшей

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

ФИФА засчитала сборной РФ техническое поражение в матче квалификации на ЧМ в Катаре с Польшей, сообщает сайт организации.

"Польша проходит в финал Пути B. Кроме того, было решено, что матч между Уэльсом и Австрией останется запланированным на 24 марта 2022 года года из-за необходимости не допустить срыв соревновательных матчей, запланированных на июньское окно, в и без того загруженном календаре.

Стороны изучают альтернативные приспособления для затронутых команд в мартовском окне. Точно так же детали перенесенных матчей будут объявлены в установленном порядке, а окно календаря международных матчей на июнь будет адаптировано по мере необходимости для соответствующих команд после того, как эти детали будут окончательно согласованы", – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Напомним, что матч Россия – Польша должен был пройти 24 марта. После начала войны команды РФ были дисквалифицирована из всех возможных международных соревнований по футболу и не только.

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В статье: Польша Россия ФИФА Чемпионат Мира война с Россией
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Источник:
fifa.com

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