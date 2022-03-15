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CAS отклонил ходатайство россиян о приостановке санкций против их клубов и сборной
Никакого международного футбола для агрессора
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvio De Negri/DeFodi images
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил ходатайство российского футбольного союза, который просил приостановить санкции в отношении тамошних клубов и сборных.
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российское от международного футбола из-за вторжения рашистов в Украину.
В решении CAS говорится, что россияне не будут возвращены на международную арену как минимум до рассмотрения дела по сути. Суд обещает взяться за это в самое ближайшее время.
Отметим, что из-за санкций ФИФА и УЕФА российская мужская сборная выбыла из борьбы за место на ЧМ-2022, женская сборная не сыграет на Евро-2022, а московский "Спартак" был изгнан из Лиги Европы.
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