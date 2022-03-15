УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. CAS отклонил ходатайство россиян о приостановке санкций против их клубов и сборной
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

CAS отклонил ходатайство россиян о приостановке санкций против их клубов и сборной

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Никакого международного футбола для агрессора

CAS отклонил ходатайство россиян о приостановке санкций против их клубов и сборной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvio De Negri/DeFodi images

Новина українською

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил ходатайство российского футбольного союза, который просил приостановить санкции в отношении тамошних клубов и сборных.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российское от международного футбола из-за вторжения рашистов в Украину.

В решении CAS говорится, что россияне не будут возвращены на международную арену как минимум до рассмотрения дела по сути. Суд обещает взяться за это в самое ближайшее время.

Отметим, что из-за санкций ФИФА и УЕФА российская мужская сборная выбыла из борьбы за место на ЧМ-2022, женская сборная не сыграет на Евро-2022, а московский "Спартак" был изгнан из Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия CAS война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CAS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prostors (Вольногорск)
15.03.2022 в 18:55
Куда эти КОЗЛЫ рыло сунут. Играйте на кубок Азии. Вам там место. УШЛЕПКИ.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:51
Русский футбол, пошёл накуй.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...