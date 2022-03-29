Польша - Швеция 2:0. Королевские подарки 

Польша сыграет на Чемпионате мира. Сборная Швеции неудобный соперник для поляков - скандинавы выиграли шесть последних матчей, в том числе и на Евро-2020, когда команда еще Пауло Соузы вылетела из группового раунда, проиграв колективу Андерссона в последнем туре (2:3).

Шведы разочарованы и в поражении могут винить только себя. Первый тайм был за "желто-синими" и гости должны были забивать в первом тайме. Но не забили. На старте второго тайма Карлстрем привез глупый пенальти (Крыховяк на опыте поставил корпус), и Левандовский точно пробил с точки. Это был его 75-й гол за сборную.

7⃣5⃣ international goals for Robert Lewandowski ????????#WCQ pic.twitter.com/Ax17qrhmDB — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 29, 2022

Польша готова была отбиваться все оставшиеся 40 минут. С такими мощными и агрессивными центрбеками как Глик и Беднарек - это был не самый сложный вызов для "бело-красных".

Шведы ольшую часть первого тайма чувствовали себя хозяевами положения, хороший момент имел Форсберг, поляков спас Щенсны. У Польши были большие разрывы между линиями, Левандовский не получал мяч. Единственный шанс упустил Кэш, плохо пробив с левой ноги после кросса низом от Шиманского.

Но гол все изменил. В атаках шведов больше не было творчества и изобретальности. Это были стандарты, забросы в штрафную, дальние удары - защитники и Щенсны снимали все.

Все вопросы были снялты на 72-й минуте. Грубую ошибку допустил Даниэльсон, промахнувшись мимо мяча и у Зелиньского был огромный запас времени и пространства, чтобы поразить ворота Ольсена. Вратарь сборной Швеции почему-то не вышел из ворот, и приклеился к линии, поэтому хавбеку "Наполи" не составило труда его переиграть.

???????????????????? What a finish ????



Piotr Zieliński gets Poland's second ⚽️#WCQ pic.twitter.com/CmQ83CRF7B — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 29, 2022

Андерссон пытался переломить игру заменами - на поле вышли 19-летний Эланга и 40-летний Ибрагимович, но нападающие "Манчестер Юнайтед" и "Милана" соотвественно не смогли коренным образом что-то изменить. Постепенно сдавали нервыи у других звезд сборной Швеции - за нарушение дисциплины получили желтые карточки Исак и Кулусевски, Форсбергу не удавалось сделать что-то самому.

Можно говорить о том, что Швеция в четверг провела 120-миутный полуфинал против Чехии, в то время как Польша играла товарищеский матч против Шотландии. Но Швеция не проиграла из-за своей усталости или измотанности. Гости не воспользовались своими шансами, а поляки приняли и не отказалась от подарков скандинанов, воспользовавшись их грубыми ошибками в защите. Игра команды Чеслава Михневича в обороне была безупречной. Учитвая, что это был только второй матч 52-летнего тренера во главе сборной, это достижение. Польша отправляется в Катар.

Отбор на ЧМ-2022, финал плей-офф. Хожув, "Силезский стадион"

Польша - Швеция 2:0

Голы: Левандовский 49 (пен.), Зелинський 72

Польша: Щенсны - Кэш, Глик, Беднарек, Берешинський - Белик - Зелинський (Букса 89), Модер, Гуральский (Крыховяк 46), Шиманський - Левандовский

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Даниэльсон (Ибрагимович 79), Аугустинссон - Форсберг, Карлстрем (Сванберг 67), Ольссон (Карлссон 80), Кулусевски - Исак, Квайсон (Эланга 66)

Предупреждения: Гуральский 38, Модер 51, Левандовский 77, Белик 80 - Исак 80, Кулусевски 90+2