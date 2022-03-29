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Польша - Швеция 2:0. Королевские подарки 

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Сборная Польши пробилась на Чемпионат мира-2022 в Катаре 

Польша - Швеция 2:0. Королевские подарки 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Польша сыграет на Чемпионате мира. Сборная Швеции неудобный соперник для поляков - скандинавы выиграли шесть последних матчей, в том числе и на Евро-2020, когда команда еще Пауло Соузы вылетела из группового раунда, проиграв колективу Андерссона в последнем туре (2:3).

Шведы разочарованы и в поражении могут винить только себя. Первый тайм был за "желто-синими" и гости должны были забивать в первом тайме. Но не забили. На старте второго тайма Карлстрем привез глупый пенальти (Крыховяк на опыте поставил корпус), и Левандовский точно пробил с точки. Это был его 75-й гол за сборную.

Польша готова была отбиваться все оставшиеся 40 минут. С такими мощными и агрессивными центрбеками как Глик и Беднарек - это был не самый сложный вызов для "бело-красных".

Шведы ольшую часть первого тайма чувствовали себя хозяевами положения, хороший момент имел Форсберг, поляков спас Щенсны. У Польши были большие разрывы между линиями, Левандовский не получал мяч. Единственный шанс упустил Кэш, плохо пробив с левой ноги после кросса низом от Шиманского.

Но гол все изменил. В атаках шведов больше не было творчества и изобретальности. Это были стандарты, забросы в штрафную, дальние удары - защитники и Щенсны снимали все.

Все вопросы были снялты на 72-й минуте. Грубую ошибку допустил Даниэльсон, промахнувшись мимо мяча и у Зелиньского был огромный запас времени и пространства, чтобы поразить ворота Ольсена. Вратарь сборной Швеции почему-то не вышел из ворот, и приклеился к линии, поэтому хавбеку "Наполи" не составило труда его переиграть.

Андерссон пытался переломить игру заменами - на поле вышли 19-летний Эланга и 40-летний Ибрагимович, но нападающие "Манчестер Юнайтед" и "Милана" соотвественно не смогли коренным образом что-то изменить. Постепенно сдавали нервыи у других звезд сборной Швеции - за нарушение дисциплины получили желтые карточки Исак и Кулусевски, Форсбергу не удавалось сделать что-то самому.

Можно говорить о том, что Швеция в четверг провела 120-миутный полуфинал против Чехии, в то время как Польша играла товарищеский матч против Шотландии. Но Швеция не проиграла из-за своей усталости или измотанности. Гости не воспользовались своими шансами, а поляки приняли и не отказалась от подарков скандинанов, воспользовавшись их грубыми ошибками в защите. Игра команды Чеслава Михневича в обороне была безупречной. Учитвая, что это был только второй матч 52-летнего тренера во главе сборной, это достижение. Польша отправляется в Катар.

Отбор на ЧМ-2022, финал плей-офф. Хожув, "Силезский стадион"

Польша - Швеция 2:0

Голы: Левандовский 49 (пен.), Зелинський 72

Польша: Щенсны - Кэш, Глик, Беднарек, Берешинський - Белик - Зелинський (Букса 89), Модер, Гуральский (Крыховяк 46), Шиманський - Левандовский

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Даниэльсон (Ибрагимович 79), Аугустинссон - Форсберг, Карлстрем (Сванберг 67), Ольссон (Карлссон 80), Кулусевски - Исак, Квайсон (Эланга 66)

Предупреждения: Гуральский 38, Модер 51, Левандовский 77, Белик 80 - Исак 80, Кулусевски 90+2

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В статье: Швеция Польша сборная Польши ЧМ-2022 Национальная сборная Польши отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2022 в 00:43
Я радий що москалякам пердаки від люті розриває.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
30.03.2022 в 00:18
Шведів трохи жаль, але я радий, що польські брати зіграють на ЧС. Катсапня нехай вдавиться з люті
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+3
0
Bandura (Klagenfurt)
29.03.2022 в 23:45
Bravo Polacy!заслужили-лапті цілу трансляцію в себе нили що нєсправєдліво виграли бо шведи були змучені
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+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
30.03.2022 в 00:20
А тим п*даркам ще не відключили трансляцій?
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+2
-1

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