Польша - Швеция 2:0. Королевские подарки 

Польша сыграет на Чемпионате мира. Сборная Швеции неудобный соперник для поляков - скандинавы выиграли шесть последних матчей, в том числе и на Евро-2020, когда команда еще Пауло Соузы вылетела из группового раунда, проиграв колективу Андерссона в последнем туре (2:3).

Шведы разочарованы и в поражении могут винить только себя. Первый тайм был за "желто-синими" и гости должны были забивать в первом тайме. Но не забили. На старте второго тайма Карлстрем привез глупый пенальти (Крыховяк на опыте поставил корпус), и Левандовский точно пробил с точки. Это был его 75-й гол за сборную.

7⃣5⃣ international goals for Robert Lewandowski ???????? #WCQ pic.twitter.com/Ax17qrhmDB

Польша готова была отбиваться все оставшиеся 40 минут. С такими мощными и агрессивными центрбеками как Глик и Беднарек - это был не самый сложный вызов для "бело-красных".

Шведы ольшую часть первого тайма чувствовали себя хозяевами положения, хороший момент имел Форсберг, поляков спас Щенсны. У Польши были большие разрывы между линиями, Левандовский не получал мяч. Единственный шанс упустил Кэш, плохо пробив с левой ноги после кросса низом от Шиманского.

Но гол все изменил. В атаках шведов больше не было творчества и изобретальности. Это были стандарты, забросы в штрафную, дальние удары - защитники и Щенсны снимали все.

Все вопросы были снялты на 72-й минуте. Грубую ошибку допустил Даниэльсон, промахнувшись мимо мяча и у Зелиньского был огромный запас времени и пространства, чтобы поразить ворота Ольсена. Вратарь сборной Швеции почему-то не вышел из ворот, и приклеился к линии, поэтому хавбеку "Наполи" не составило труда его переиграть.

???????????????????? What a finish ????



Piotr Zieliński gets Poland's second ⚽️#WCQ pic.twitter.com/CmQ83CRF7B