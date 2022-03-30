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Новая Зеландия ярко выиграла отбор в Океании и вышла в стыки за место на ЧМ

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Никто и не сомневался

Новая Зеландия ярко выиграла отбор в Океании и вышла в стыки за место на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton - AMA

Новина українською

Сборная Новой Зеландии в финале отбора на чемпионат мира-2022 в Океании разгромила Соломоновы острова - 5:0.

За маори в решающем матче забивали профи из МЛС, датского первенства и даже АПЛ - естественно, у конкурентов просто не было шансов. Ближе всех к тому, чтобы остановить фаворита, был Таити в полуфинале, но и он уступил 0:1.

Теперь чтобы сыграть в Катаре Новой Зеландии надо выиграть в стыковых матчах у 4-й команды зоны КОНКАКАФ. С большой вероятностью ею будет Коста-Рика; намного меньше шансы у маори встретиться со США или Мексикой.

Финал отбора в Океании. Доха. "Аль-Араби"

Соломоновы острова - Новая Зеландия - 0:5

Голы: Туилома, 23, 69, Вуд, 39, Белл, 49, Гарбетт, 90+1

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В статье: Новая Зеландия Соломоновы острова
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