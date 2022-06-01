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Практически аншлаг. На матче Шотландия - Украина ожидается около 50-ти тысяч зрителей
Будет крутая атмосфера
Фото: УАФ
Сегодня вечером сборная Украины на выезде сыграет против Шотландии.
На матче ожидается немалое количество зрителей. По данным УАФ, встречу посетят 47 тысяч поклонников "тартановой армии", а также три тысячи наших болельщиков. Всего стадион "Хэмпден Парк" вмещает 52 тысячи зрителей.
Начало матча Шотландия - Украина в 21:45.
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Источник:УАФ
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