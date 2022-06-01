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Практически аншлаг. На матче Шотландия - Украина ожидается около 50-ти тысяч зрителей

Чемпионат мира FIFA
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Будет крутая атмосфера

Практически аншлаг. На матче Шотландия - Украина ожидается около 50-ти тысяч зрителей

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня вечером сборная Украины на выезде сыграет против Шотландии.

На матче ожидается немалое количество зрителей. По данным УАФ, встречу посетят 47 тысяч поклонников "тартановой армии", а также три тысячи наших болельщиков. Всего стадион "Хэмпден Парк" вмещает 52 тысячи зрителей.

Начало матча Шотландия - Украина в 21:45.

Читайте также"У нас своя война на футбольном поле". Петраков - о матче против Шотландии
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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УАФ

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