Практически аншлаг. На матче Шотландия - Украина ожидается около 50-ти тысяч зрителей

Сегодня вечером сборная Украины на выезде сыграет против Шотландии.

На матче ожидается немалое количество зрителей. По данным УАФ, встречу посетят 47 тысяч поклонников "тартановой армии", а также три тысячи наших болельщиков. Всего стадион "Хэмпден Парк" вмещает 52 тысячи зрителей.

Начало матча Шотландия - Украина в 21:45.