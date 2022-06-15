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Назовете всех участников Чемпионата мира-2022? - Квиз от UA-Футбол

Чемпионат мира FIFA
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Назовете всех участников Чемпионата мира-2022? - Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 14 июня, определился последний участник Чемпионата мира – 2022. Им стала сборная Коста-Рики, завоевавшая путевку на Мундиаль в матче против Новой Зеландии. В этой связи мы предлагаем вам проверить, знаете ли вы все команды-участницы будущего мирового первенства, пройдя наш тест.

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