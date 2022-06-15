Назовете всех участников Чемпионата мира-2022? - Квиз от UA-Футбол

Вчера, 14 июня, определился последний участник Чемпионата мира – 2022. Им стала сборная Коста-Рики, завоевавшая путевку на Мундиаль в матче против Новой Зеландии. В этой связи мы предлагаем вам проверить, знаете ли вы все команды-участницы будущего мирового первенства, пройдя наш тест.